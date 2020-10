Il segreto anticipazioni: cosa sta tramando Alicia?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, con la trama di domani 2 ottobre 2020. Isabel deve capire il da farsi, una volta rientrata a casa e scoperto che anche i suoi figli sanno di Francisca. Che cosa succederà quindi adesso? Rosa ha chiesto scusa a Marta ma ovviamente, è chiaro a tutti che la ragazza abbia degli sbalzi d’umore e degli atteggiamenti violenti che vanno oltre i limiti del tollerabile. E visto che la madre delle ragazze ha dei problemi mentali, Marta inizia a pensare che forse sua sorella abbia qualcosa in comune con la loro mamma. Ma viste le scuse che arrivano da Rosa, decide di accettarle e di voltare pagina, anche perhè si rende conto che ha sbagliato anche lei. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di domani, 2 ottobre 2020. Sembra proprio che Alicia stia tramando qualcosa. Sua mamma pensa invece che sia cambiata e che finalmente sia diventata la donna che lei si aspettava che fosse! Alicia ha messo in chiaro che avrà un’altra tempra ma sua madre ne è comunque soddisfatta…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 OTTOBRE 2020

Marta incontra Pablo in piazza e lo convince a fare una passeggiata insieme. Ignacio racconta a Urrutia il suo incontro con Pablo e Urrutia gli dice chiaramente che non è d’accordo con il suo modo di agire. Matias chiede ad Alicia come e perché sia andata a lavorare proprio all’ufficio della miniera e quale sia il suo vero obiettivo. Damian protesta per i metodi lavorativi imposti da Urrutia e contesta i pesanti turni che i lavoratori devono sopportare per l’aumento della produzione. Marcela ripensa ancora a Tomas, prova ancora qualcosa per lui?

Tomas e Alfonso apprezzano la serietà lavorativa di Alicia. Isabel consiglia Adolfo di riflettere sui suoi reali sentimenti prima di sposare Rosa. Francisca decide di voler uscire dal suo “esilio” e sceglie insieme ad Isabel il suo ritorno a Puente Viejo. Encarnation, mentre ordina la camera di Alicia, trova nascosta una pistola. Mauricio con una scusa convoca Marcela in Comune e le chiede il motivo della sua preoccupazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 2 ottobre 2020.