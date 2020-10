Una vita anticipazioni: Ledesma ed Emilio hanno un patto segreto che Cinta non può conoscere

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 2 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38, in onda domani la seconda parte dell’episodio 1056. Tante le cose successe in queste ultime puntate, pensiamo ad esempio al processo che si è chiuso con l’assoluzione per Liberto ma anche alla decisione di Rosina che vuole lasciare Acacias 38. E poi c’è Casilda molto preoccupata perchè pensa che sta per perdere il lavoro. E che dire della relazione tra Felipe e Genoveva che va ancora avanti? Soffre invece Cinta che ha scoperto del fidanzamento di Emilio con Angelines: il ragazzo non vuole ancora parlare delle minacce di Ledesma ma c’è un grande segreto che non può essere rivelato, a quanto pare.

Cosa succederà quindi nella puntata di domani? Ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 OTTOBRE 2020

Cinta parla con i suoi genitori di quello che è successo con Emilio e non sa darsi nessuna spiegazione. Susana prova ad andare a parlare con Rosina dopo aver scoperto che sta per lasciare Acacias 38. Rosina le ribadisce che non può perdonare Liberto per quello che ha fatto. In quartiere si continua a parlare di tutto quello che Alfredo ha fatto da quando è arrivato. Felicia sottolinea che l’uomo è davvero molto molto pericoloso. Lolita mal sopporta anche Genoveva dopo essersi fidata di lei. Ma Camino spende delle belle parole per la donna…

Emilio affronta Ledesma e gli chiede come si sia permesso di andare a parlare con Cinta dicendole del suo fidanzamento. Ma l’uomo non sembra affatto turbato dalle parole di Emilio anzi, gli fa notare che quello che ha sbagliato è lui, essendo fidanzato con un’altra ragazza, mai si sarebbe dovuto avvicinare a Cinta.

Genoneva e Samuel continuano a vedersi di nascosto senza sapere che in casa c’è una spia: Marcia si renderà conto che è arrivato il momento di dire tutto ad Alfredo oppure no?

Non ci resta che seguire le prossime imperdibili puntate di Una vita!