Beautiful anticipazioni: Steffy incredula, per Thomas è finita

Un vero e proprio terremoto quello che sta stravolgendo le vite di tutti a Los Angeles. Scopriamo che cosa succederà con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 3 ottobre 2020. Si va in onda anche al sabato con la soap americana: finalmente Liam e Hope sanno che la piccola Beth è ancora viva e non vedono l’ora di riabbracciarla. Ma come è stato possibile? Che cosa è successo e che ha organizzato tutto questo? Anche Steffy molto presto si troverà coinvolta in una vicenda molto particolare. Ignorava che la bambina non fosse figlia di Flo, anche lei è stata ingannata. Taylor e Steffy infatti non immaginavano che Reese le stesse ingannando. E adesso poi tutti gli occhi sono puntati su Flo che forse all’inizio si è trovata suo malgrado coinvolta in una vicenda più grande di lei ma dopo? Dopo avrebbe potuto parlare e non lo ha fatto…

Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 OTTOBRE 2020

Wyatt stenta a credere che Flo possa davvero aver fatto tutto quello che ha raccontato. Ed è sotto choc per le parole della sua fidanzata. Il castello che aveva costruito con lei sta pian piano crollando. Intanto Steffy si interroga sui fatti ma stenta a credere che tutto questo sia vero. Come è stato possibile non accorgersi di nulla? Hope e Liam finalmente di nuovo insieme si schierano contro Thomas che per mesi ha continuato a mentire mentre sapeva tutto della piccola Beth…

Flo adesso deve decidere che cosa fare: restare in città e affrontare le conseguenze dei suoi gesti oppure andare via per sempre? E quali saranno le conseguenze del gesto di Thomas e delle bugie di tutti gli altri?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 per scoprirlo.