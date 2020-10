Il segreto anticipazioni, si torna domenica: Marcela è incinta ma chi è il padre del bambino?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il segreto che continua a riservare sorprese. Arrivano le anticipazioni per la puntata in onda il 4 ottobre 2020. Il segreto infatti torna domenica con un nuovo episodio dopo le 15. Cosa sta per accadere a Puente Viejo? Come avrete visto Marcela nelle ultime puntate è stata molto distratta ed è apparsa turbata. Mauricio se n’è accorto, è stato il solo a notarlo. Si pensava potesse essere la nostalgia di Tomas, al quale comunque è stata legata per diversi anni. Ma c’è un’altra cosa che turba la ragazza. Infatti Marcela pensa di essere incinta. Il problema è che a quanto pare, non sa chi è il padre del bambino che aspetta…

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni per la puntata de Il segreto che ci aspetta domenica pomeriggio. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda anche Day Dreamer-Le ali del sogno.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 4 OTTOBRE 2020

Marcela, tra le lacrime, confida a Mauricio di essere incinta. Mauricio si congratula, ma lei è disperata. Il motivo è legato al fatto che Marcela non sa chi è il padre del bambino che aspetta? Matias non ha mai saputo della sua relazione con Tomas…Carolina tra mille contraddizioni consiglia a Pablo di arrendersi alla realtà e di iniziare a considerarla sua sorella. Isabel e Inigo hanno un brusco chiarimento sulla loro relazione. I paesani, grazie all’organizzazione di Mauricio, partono per la Puebla dove assisteranno alla Corrida. Dopo Rosa, anche Marta e Carolina, come consigliato da Manuela, scrivono una lettera a loro madre, raccontando la loro attuale vita.

Alicia continua a credere che ci sia qualcosa che non va a lavoro e pensa, dopo aver ascoltato una conversazione tra Adolfo e Tomas, che i due figli della marchesa abbiano intenzione di licenziarla ma in realtà le cose stanno in maniera differente…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 4 ottobre 2020.