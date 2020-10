Una vita anticipazioni: Ledesma minaccia Emilio perchè è un assassino, Camino distrutta

Cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38. La soap torna anche al sabato. Domani 3 ottobre 2020 vedremo la prima parte dell’episodio 1057 di Acacias 38. Come avrete visto nell’ultimo periodo sono successe molte cose, belle e brutte. Lolita ha di nuovo il suo negozio ed è anche in dolce attesa, una novità bellissima per tutti. Rosina invece ha deciso di andare via per un periodo, lasciando Liberto molto provato per questa sua scelta. Genoveva e Felipe continuano a vedersi rischiando grosso: cosa potrebbe fare Alfredo se lo scoprisse. E poi c’è il grande giallo che riguarda Ledesma ed Emilio: per quale motivo il giovane è costretto a sposare la figlia dell’uomo? Qual è il segreto che ha cambiato per sempre la sua vita e quella di Felicia, anche lei costretta a sposare un uomo che non ama? Come vi abbiamo già detto, questa storia riguarda quello che è accaduto a Valdeza e l’episodio ha coinvolto Camino ma soprattutto Emilio che, per difenderla, si è macchiato di un gesto imperdonabile. Ed è per questo motivo che Ledesma lo può minacciare…Alfredo inizia a sospettare che Genoveva e Felipe abbiano una relazione ma Marcia, al momento, non se la sente di tradire l’avvocato e nega che sia così…

Vediamo quindi la trama della puntata di Una vita di domani 3 ottobre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 OTTOBRE 2020

Emilio non accetta in nessun modo l’atteggiamento di Ledesma ma sua madre gli ricorda che hanno un patto e che non può rovinarsi così la vita. Deve accettare questo fidanzamento con Angelines e stare al suo fianco, altrimenti si rovinerà la vita. Camino, distrutta per quello che sta succedendo, ricorda quello che è accaduto a Valdeza. Ma che cosa era accaduto? Camino stava per essere violentata ed Emilio è arrivato in suo soccorso. Per difenderla però si è macchiato le mani di sangue, ha ucciso una persona. E da quel giorno Ledesma lo minaccia. Felicia quindi gli ricorda che suo fratello deve rispettare questo patto…

Felipe e Genoveva continuano a vedersi di nascosto. Lolita è felicissima e non vede l’ora di tornare nel suo negozio. Ramon è preoccupato perchè pensa che Lolita possa stancarsi troppo e chiede a Carmen di aiutarla. Le propone di rinviare almeno per il momento i preparativi per il loro matrimonio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta sabato 3 ottobre 2020 su Canale 5.