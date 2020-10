Una vita anticipazioni: il segreto di Emilio e Camino, diranno tutto a Cinta?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 ottobre 2020? La soap spagnola ci aspetta come sempre al sabato e non potevano mancare le ultime da Acacias 38. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1057. Abbiamo ormai capito che Emilio e sua madre sono stati minacciati da Ledesma. Il motivo è legato a quello che è successo quando la famiglia viveva a Valdeza. Camino infatti stava per essere violentata e suo fratello, per difenderla ha ucciso il giovane che voleva farle del male. Ledesma ha visto tutto e da quel giorno minaccia la famiglia di Camino. E’ per questo che Emilio è costretto a fidanzarsi con Angelines e sua madre invece deve sposare Ledesma.

Emilio però al momento non ha ancora trovato modo di dire a Cinta quello che è il vero motivo per il quale deve sposare una donna che non ama…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 4 ottobre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 OTTOBRE 2020

Liberto si rende conto che Rosina sta per andare via e allora chiede a tutte le vicine di cercare di convincere la donna a restare ad Acacias 38. Cinta si rende conto che nonostante tutto quello che è successo è ancora molto legata a Emilio e ne parla con Antonito. Entrambi non sanno per quale motivo Emilio sia legato a un’altra donna e debba sposarla.

Genoveva confessa a Felipe il segreto meglio custodito di Alfredo. Ursula dice a Genoveva di averla vista insieme a Felipe e che ha capito quello che sta succedendo. La mette in guardia perchè se Alfredo se se ne rendesse conto, potrebbe succedere ben altro… Il banchiere dà a Marcia un’ultima possibilità per scoprire i piani di Felipe e sua moglie. Nel quartiere intanto si festeggia la riapertura del locale di Lolita che tra l’altro ha una bella notizia da dare a tutti: è incinta!

Camino ricorda quello che è successo a Valdeza ed è quindi chiaro a tutti i motivi per i quali Emilio e sua madre sono costretti a obbedire. La ragazza è stata violentata ed Emilio, vedendola pochi minuti dopo l’abuso subito, ha aggredito il padrone della tenuta che aveva fatto del male a sua sorella. Ledesma ha visto tutto ed è stato testimone ma in realtà Emilio non lo ha fatto apposta. Per difendersi infatti, mentre l’uomo impugnava un pugnale, Emilio lo ha spinto e l’aggressore di Camino ha sbattuto la testa su delle pietre, morendo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 4 ottobre 2020.