Beautiful anticipazioni: Beth di nuovo con i suoi genitori. E’ tempo di verità

Tornano le anticipazioni di Beautiful, cosa succederà domani 5 ottobre 2020? Finalmente Liam e Hope sanno tutto quello che è successo alla loro bambina ma soprattutto sanno che è ancora viva. Non è morta a causa delle complicazioni del parto e dietro a questa vicenda, è chiaro che ci sia la mano di chi ha avuto solo bisogno di denaro…Una sofferenza troppo grande però che non si può cancellare quella che Liam e Hope hanno provato e non sarà semplice superare tutto. Cosa sta per succedere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 5 ottobre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2020

Hope e Liam possono finalmente tornare a casa e abbracciare la loro bambina. Stentano a credere che sia possibile e ancora non conoscono tutti i dettagli di quello che è successo. Ma non importa adesso, quello che conta è sapere che Beth è viva e che può essere insieme a loro. Cosa succederà adesso? Mentre Liam e Hope abbracciano la piccola Beth, mentre Steffy è praticamente sotto choc per quello che succede, Ridge e Brooke fanno i conti con quello che è accaduto, cercando di capire chi ha fatto cosa. E solo Flo e Zoe possono raccontare tutti i dettagli di quello che Reese ha tramato.

Flo deve iniziare proprio dal principio. Lei non sapeva che Reese aveva preso la bambina di Hope e di Liam, lo ha saputo solo alla fine. Ed è stato complicato non dire nulla a Hope: lo avrebbe fatto se non fosse stata minacciata. Ed è qui che entra in gioco anche il tentativo di Thomas di rallentare la scoperta della verità…

Ma qual è stato anche il ruolo di Thomas in tutta questa vicenda e come reagirà Ridge di fronte a tutte queste rivelazioni? Lo scopriremo solo seguendo le nuove puntate di Beautiful in onda nel mese di ottobre 2020 su Canale 5.