Una vita anticipazioni: Alfredo osserva Genoveva e Felipe, i due cercano Euladio

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 6 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38, domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1058 della soap spagnola. Come avrete capito in queste ultime puntate, il grande segreto di Camino e di suo fratello si lega a quello che è successo a Valdenza. Lì infatti la ragazza era stata violentata da Federico, il figlio del padrone della tenuta. Emilio, vedendo sua sorella spaesata e con i vestiti strappati addosso, aveva capito tutto e aveva quindi aggredito il ragazzo. Federico si era difeso con un coltello e poi durante la colluttazione era caduto a terra, sbattendo la testa e ferendosi in modo mortale. Ledesma aveva visto tutto e da quel giorno minaccia Emilio: è per questo motivo che il ragazzo deve sposare sua figlia Angelines.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 OTTOBRE 2020

Ledesma mette di nuovo in chiaro con Felicia quello che è il patto e si aspetta che sia lei che suo figlio lo rispettino. L’uomo però non ha gradito di vedere Emilio con un’altra donna e non bastano le parole di Felicia per rassicurarlo. E così Felicia ricorda il giorno in cui Ledesma li aveva aiutati: mai avrebbero pensato che poi l’uomo sarebbe arrivato a tanto, minacciandoli e distruggendo anche la loro vita.

Marcia non sa come comportarsi, teme per la sua vita dopo che Alfredo l’ha nuovamente minacciata. Felipe se ne è reso conto e le chiede come mai sembra sempre molto spaventata. La ragazza è davvero turbata…Mentre i due parlano però arriva Liberto che interrompe la conversazione. Genoveva si prepara a uscire ma non vuole dire a Ursula dove sta andando. Prima di uscire di casa però incontra Alfredo che le chiede spiegazioni. L’uomo quindi minaccia ancora sua moglie e poi chiede a Ursula di scoprire cosa sta succedendo. Genoveva incontra comunque Felipe: devono trovare al più presto Eladio. Alfredo osserva quindi sua moglie dalla finestra e intuisce che probabilmente si è incontrata con Felipe…

Cinta decide di parlare con Emilio che però al momento non le racconta la verità…Liberto sembra essere felice in vista della sorpresa che sta organizzando a Rosina ma forse la donna non ha il suo stesso entusiasmo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 ottobre 2020.