Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo si sposeranno nonostante tutto?

Il ritorno di Donna Francisca ha stupito tutti gli abitanti di Puente Viejo ma soprattutto Mauricio che non riesce ancora a capire come mai la sua vecchia padrona non voglia incontrarlo. Eppure 4 anni prima si erano lasciati nel migliore dei modi, che cosa sta succedendo? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani 7 ottobre 2020. Curiosi di sapere che cosa accadrà? Fervono i preparativi per il matrimonio di Rosa e Adolfo ma ogni giorno che passa il giovane sembra essere sempre meno convinto della scelta che ha fatto…

7 ottobre 2020

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 OTTOBRE 2020

Hipolito prova il dentifricio prodotto da lui e Onesimo e si ritrova i denti azzurri. Mauricio ha una piccola incomprensione con Marta per l’assunzione del medico. Don Ignacio riunisce Manuela e le tre figlie per spiegare loro che cosa lo motivò a non far arrivare le lettere alla loro madre. Le ragazze sono molto preoccupate perchè ancora una volta Ignacio ha mentito e non sanno davvero cosa credere.

Il consiglio municipale di Puente Viejo si sta mobilitando per far arrivare in paese un nuovo medico, ma Mauricio non si presenta alla riunione per l’approvazione definitiva del progetto perché troppo sconvolto dal fatto che donna Francisca, dopo aver fatto la sua prima apparizione in pubblico, abbia rifiutato di riceverlo a La Habana. Pablo e la famiglia Solozabal tentano di adattarsi alla nuova realtà, che risulta scomoda e difficile da accettare per tutti, soprattutto per Pablo e Carolina che sono ancora innamorati.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 7 ottobre 2020.