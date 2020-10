Una vita anticipazioni: Euladio non vuole denunciare Alfredo, piano fallito

Genoveva e Felipe riusciranno a trovare Eladio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 7 ottobre 2020. I due sono intenzionati a far si che Euladio smascheri in qualche modo Alfredo, e così facendo, Genoveva potrebbe tornare una donna libera. Ma non sanno che Marcia potrebbe aver detto a Ursula quello che ha sentito e anche Alfredo potrebbe essere sulle loro tracce. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà durante la prima parte dell’episodio 1059 di Acacias 38 in onda domani su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 OTTOBRE 2020

Cinta è davvero molto provata, non riesce a capire perchè Emilio continui a dire di essere innamorato di lei ma allo stesso tempo ha intenzione di sposare un’altra donna. Cinta non immagina che Emilio subisce delle minacce da parte di Ledesma…E così Emilio le dice che devono dirsi addio: il loro sarà un ultimo bacio!

Ursula fa capire a Genoveva che sta giocando con il fuoco e che Alfredo potrebbe essere molto pericoloso. Ma Genoveva sembra essere intenzionata ad andare avanti con il piano che lei e Felipe hanno ideato. Rientrato a casa Alfredo mette in guardia anche Ursula: Genoveva non lo prenderà in giro.

Cinta non si dà pace per quello che sta succedendo con Emilio ed è convinta che ci sia ben altro su cui indagare. Per questo decide di parlare con Antonito e gli spiega quello che sta accadendo, sempre più decisa ad andare oltre…

Felicia e Camino preparano il ristorante per la sorpresa a Rosina sperando di poter aiutare Liberto a riconquistare sua moglie. Anche Casilda spera che questo piano funzioni in modo da non restare senza lavoro.

Genoveva e Felipe alla fine riescono a incontrare Eladio che porta ancora sul volto i segni della violenza di Alfredo. Felipe lo invita a denunciare tutto, affidandosi alla giustizia. Ma Eladio non sembra essere interessato a farlo, ha molta paura. Il giovane però non se la sente e dice ai due di non contare sul suo aiuto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 ottobre 2020 su Canale 5.