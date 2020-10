Il segreto anticipazioni, qual è il piano di Francisca che sfugge ai vecchi amici?

Francisca è tornata a Puente Viejo, o meglio, si è fatta vedere in giro ma non vuole riallacciare i rapporti con le persone che un tempo era importanti nella sua vita. Qual è il motivo di tutto questo? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate de Il segreto ma intanto ecco per voi le anticipazioni e la trama di domani, 8 ottobre 2020. Le ragazze continuano a essere molto provare dopo quello che hanno scoperto in merito alle lettere che non sono state spedite. Ignacio aveva un altro segreto. Non solo ha sempre mentito su Pablo ma ha anche chiesto di non mandare le lettere; ma perchè l’uomo ha tutti questi segreti? Le ragazze ormai non sanno più cosa pensare…Isabel chiede a Francisca di capire cosa voglia fare, anche con Mauricio…Francisca ammette però che le sarebbe molto piaciuto incontrarlo.

Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani, ricordandovi che la soap ci aspetta come sempre alle 16,10 subito dopo il day time del Gf VIP5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 OTTOBRE 2020

Il consiglio municipale di Puente Viejo si sta mobilitando per far arrivare in paese un nuovo medico, ma Mauricio non si presenta alla riunione per l’approvazione definitiva del progetto, perché troppo sconvolto dal fatto che donna Francisca, dopo aver fatto la sua prima apparizione in pubblico, abbia rifiutato di riceverlo a La Habana. Pablo e la famiglia Solozábal tentano di adattarsi alla nuova realtà, che risulta scomoda e difficile da accettare per tutti, soprattutto per Pablo e Carolina, che sono ancora innamorati. Don Filiberto sembra scomparso dalla circolazione e si comporta in modo molto strano. La colpa è dell’ultimo progetto dei cugini Mirañar, la loro nuova pasta dentifricia. Il sacerdote, infatti, dopo averne provato un campione, si ritrova ad avere i denti colorati di azzurro. Marcela non riesce a ritrovare la fiducia in Matías, tormentata dal suo rapporto con Alicia Urrutia, anche per via di Dolores, che non fa che provocarla con i suoi pettegolezzi.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 8 ottobre 2020.