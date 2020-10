Una vita anticipazioni: tra Rosina e Liberto è finita per sempre? Il gesto decisivo

Cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 8 ottobre 2020? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano quelle che sono le news da Acacias 38, domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1059. Avrete visto che Genoveva e Felipe hanno incontrato Eladio con la speranza che il giovane amante di Alfredo potesse denunciare quello che ha subito. Ma il ragazzo non sembra essere intenzionato a farlo. Nel frattempo Cinta ha deciso di chiedere aiuto ad Antonito, sperando che il giovane possa in qualche modo capire insieme a lei perchè Emilio è costretto a sposarsi con una donna che non ama. Liberto si prepara per la sorpresa a Rosina: andrà come lui si aspetta?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 OTTOBRE 2020

Emilio confessa a Cinta di non poter rompere il fidanzamento con la figlia di Ledesma. La giovane donna propone di fuggire insieme. Ed è per questo che ha chiesto aiuto ad Antonito, convinta del fato che Emilio farà quello che lei chiede…



Eladio si rifiuta di testimoniare contro Alfredo. Ursula informa il banchiere della posizione di Genoveva e Felipe, ma le informazioni che le ha dato Marcia sono false. Susana accompagna Rosina al ristorante, la moglie di Liberto non si aspetta nulla ed è stordita quando vede tutte quelle persone intorno a lei…Rosina non sembra essere però molto entusiasta della sorpresa ricevuta anche se intorno a lei tutti sono molto entusiasti…Liberto ce la farà a convincerla? Non sembra che questa sorpresa abbia funzionato visto che Rosina scappa via…

Felipe ancora una volta chiede a Marcia di dirle che cosa la sta tormentando, visto che si è reso conto del fatto che la ragazza soffre molto…La ragazza però non parla neppure questa volta. Liberto, sconvolto da quanto accaduto va da Rosina e le dice che questa storia d’amore non può finire in questo modo…

Un uomo aggredisce Marcia, come se volesse violentarla. Ma per fortuna arriva Cesario che la salva…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda l’8 ottobre 2020.