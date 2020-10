Beautiful anticipazioni: Flo rischia il carcere, Ridge non cede

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda venerdì 9 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles. Avrete visto che Hope e Liam hanno intenzione di voltare pagina e di farlo con la piccola Beth. Una decisione che ha cambiato ovviamente anche la vita di Steffy. Lei non avrebbe mai immaginato che la bambina adottata con tanto amore sarebbe stata portata via. Ma in realtà è la cosa giusta da fare perchè quella bambina non è figlia di Flo ma è la figlia di Liam e Hope che sono stati ingannati da tutti. Da Reese all’inizio e poi da Flo, ma anche da Thomas che ha minacciato tutti. Al momento però la questione passa in secondo piano perchè per Liam e Hope, la sola cosa che conta, è sapere che Beth è viva.

Chi però non vuole che Flo se la possa cavare, è Ridge. Insieme a Brook pretende che la ragazza paghi per quello che ha fatto. Ed è per questo che ha intenzione di denunciare la donna.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 OTTOBRE 2020

Wyatt si è reso conto di aver sbagliato a fidarsi di Flo anche se all’inizio aveva qualche dubbio. Ha saputo che Sally vuole ancora credere in questa relazione. E allora decide di avere un confronto con la sua ex per capire se possono ricominciare da dove avevano lasciato…Sally stranamente ha delle richieste che Wyatt non si aspettava: gli dice che vuole adesso fare la bella vita, con ristoranti, con viaggi e con molto altro. Delle strane pretese, come la prenderà Wyatt?

Flo è rimasta ormai da sola. Sua madre le aveva consigliato di andare via e di mettersi tutto alle spalle. Ma lei ha scelto di restare e di affrontare le conseguenze del gesto che ha fatto.

Cosa succederà quindi adesso a Flo? Andrà in carcere e pagherà per quello che ha fatto? Non ci resta che seguire le nuove puntate di Beautiful per scoprirlo e per scoprire anche che cosa ne sarà di Thomas…