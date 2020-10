Una vita anticipazioni: Marcia aggredita, Felipe sospetta di Bryce

Cosa succederà nella puntata di venerdì di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 9 ottobre 2020. Avrete visto che Cinta ha deciso di chiedere a Emilio di fuggire insieme: la ragazza ha capito che c’è qualcosa dietro le minacce di Ledesma anche se il suo fidanzato non le ha voluto dire di cosa si tratta. Marcia stava per essere aggredita in strada da un uomo misterioso ma per fortuna ci ha pensato Cesario a salvarle la vita…

Emilio spezza il cuore di Cinta e le dice che non potranno fuggire insieme. La ragazza non riesce neppure a immaginare il vero motivo per il quale Emilio è così preoccupato dalle minacce di Ledesma…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco le anticipazioni per voi. Vi ricordiamo che domani vedremo la prima parte dell’episodio 1060 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 OTTOBRE 2020

Ramon e Felipe parlano di quello che sta succedendo ad Acacias 38 e cercano anche di consolare Liberto dopo quello che è successo con Rosina che a quanto pare non ha intenzione di perdonarlo. A Cinta non resta che spiegare ad Antonito che il suo piano non è andato in porto. Gli dice che Emilio continua a non voler dire nulla e non le spiega perchè non possono stare insieme…La ragazza è davvero addolorata per quanto sta succedendo e anche suo padre inizia a preoccuparsi per quello che sta passando…Liberto parla anche con Fabiana della decisione di Rosina, non sanno cosa pensare e cosa aspettarsi…

Anche Bellita è molto preoccupata per sua figlia e cerca di capire insieme a Josè cosa possono fare per darle una mano.

Le domestiche in soffitta cercano di consolare Marcia dopo quello che le è successo. Felipe però inizia a credere che forse sia stato Alfredo a ordinare questa aggressione. Ma non immagina che Bryce e Ursula stiano da tempo minacciando la ragazza.

Rosina ha ormai preparato tutti i bagagli ed è pronta a partire. Susana vuole fare insieme a Casilda un ultimo tentativo con la speranza che possa restare.

Tutto questo e molto altro nella puntata del venerdì di Una vita!