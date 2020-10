Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge vogliono giustizia per Beth

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 10 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie dalle puntate americane della soap! I colpi di scena non sono mancati in queste prime puntate di ottobre e nelle prossime, molto altro dovrà succedere. Come avrete capito, Liam e Hope iniziano una nuova vita al fianco della piccola Beth. Ma questo significa che Steffy resterà da sola con la piccola Kelly. Non è più la madre adottiva di Phoebe. Mai avrebbe immaginato che la bambina era figlia di Hope e Liam. Lei ha sempre creduto che fosse figlia di Flo…E ora invece si ritrova senza la figlia che ha adottato! E’ tutto ancora molto complicato…

Nel frattempo Wyatt e Sally sembrano aver fatto pace anche se la ragazza ha fatto delle strane proposte al suo fidanzato. O meglio ha avanzato delle richieste molto particolari…

Ma scopriamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 10 ottobre 2020. Come sempre anche al sabato la soap spagnola ci aspetta alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 OTTOBRE 2020

Brooke e Ridge cercano di mettere insieme i pezzi per capire quello che è successo. Ricordano che l’adozione è nata dall’amicizia che si era creata tra Reese e Taylor ma credono che la donna mai avrebbe immaginato tutto questo. Adesso che Liam e Hope sono tornati insieme e hanno con loro la piccola Beth, ci saranno però delle conseguenze. Ad esempio anche per il piccolo Douglas: che cosa ne sarà di lui adesso che Hope ha di nuovo la sua bambina e che quindi di certo non avrà intenzione di restare con Thomas, che le ha mentito? E quali saranno le conseguenze che Thomas dovrà pagare? Brooke cerca di capire cosa fare…E Ridge pensa anche a Steffy: per mesi ha avuto la piccola Phoebe tra le braccia e ha iniziato a crescerla come sua figlia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, sabato 10 ottobre 2020. Appuntamento come sempre alle 13,40 a seguire poi Una vita e Daydreamer.