Una vita anticipazioni: Angelines arriva ad Acacias 38, lei ed Emilio si sposeranno?

Cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda al sabato? Lo scopriamo con le anticipazioni del 10 ottobre 2020. Abbiamo lasciato Rosina in partenza con le valigie pronte anche se Liberto ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare…Cosa accadrà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci raccontano la trama della puntata di domani, vedremo la seconda parte dell’episodio 1060.

Susana cerca in tutti i modi di convincere Rosina a restare mentre Casilda, tra le lacrime, spera ancora che la sua padrona possa non lasciare Acacias 38. Ma cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 OTTOBRE 2020

Quello che è successo a Marcia ha turbato molto Felipe che non si lascia consolare dai baci di Genoveva anzi, sembra che la compagnia della donna in questo momento non è quello che vuole davvero. Genoveva se ne rende conto e chiede spiegazioni al suo amante. Inoltre Felipe è molto turbato per quello che è accaduto con Eladio: senza la sua testimonianza non possono fare nulla…La donna però inizia a pensare che forse Felipe voglia mettere fine a questa relazione ma mentre ne stanno parlando arriva Liberto che si rende conto che i due sono molto vicini…

Arriva il giorno della partenza: tra le lacrime Rosina lascia Acacias 38 mentre anche Casilda è disperata…Genoveva torna a casa e pensa a quello che è successo convinta del fatto che non ha nessuna intenzione di rinunciare a Felipe…

Liberto torna a casa e vede che tutti i mobili sono stati coperti con delle lenzuola, è disperato per l’addio a Rosina…Per una persona che lascia Acacias 38 ce n’è un’altra che arriva. Parliamo di Angelines...La ragazza arriva in compagnia di suo padre mentre Emilio, Camino e Felicia si preparano per accoglierla.

Felipe sembra essere convinto che Marcia sia stata minacciata da Alfredo ma lei non parla…Genoveva torna da lui ha qualcosa da dire…La donna sembra essere disposta a tutto pur di salvare questa relazione, che cosa succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato pomeriggio.