Beautiful anticipazioni: Hope si prenderà cura di Douglas togliendolo a Thomas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 12 ottobre 2020? Come inizia questa nuova settimana in compagnia della soap americana? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. Ridge deve cercare in tutti i modi di consolare Steffy. Lei ha amato Phoebe sin da subito come se fosse sua figlia. Ed è per questo che adesso non vorrebbe che la bambina lasciasse la sua casa. Ma non si può fare altrimenti. Liam le promette che insieme supereranno anche questa situazione. Sally e Wyatt come avrete visto si sono chiariti. La ragazza non poteva che far notare al suo fidanzato che forse è stato molto frettoloso nel rompere la relazione e mettere fine alla loro storia pensando che Flo fosse la donna perfetta. E Wyatt, visto tutto quello che Flo ha fatto, non può che dare ragione a Sally. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles, vediamo proprio la trama della puntata di lunedì.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 OTTOBRE 2020

E alla fine Wyatt, nonostante le condizioni poste da Sally, ha deciso di tornare insieme a lei mettendo un punto definitivo alla relazione con Flo ( come se non potesse prendersi del tempo e stare da solo…).

Hope sta iniziando ad assaporare la felicità di essere madre e non ha nessuna intenzione di lasciare la sua piccola Beth. Allo stesso tempo però si sente in debito con il piccolo Douglas. Se non fosse stato per il bambino infatti, lei e Liam forse non avrebbero potuto mettere insieme tutti i tasselli e ritrovare la piccola Beth. Hope quindi gli promette che non lo lascerà solo anzi, presto saranno una famiglia più che unita e insieme affronteranno tutti.

Appuntamento quindi a lunedì con la nuova puntata di Beautiful, assolutamente da non perdere.