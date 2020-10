Beautiful anticipazioni: Brooke vuole che Thomas paghi, Steffy distrutta

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 13 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Da quando Liam e Hope hanno scoperto che la loro bambina è ancora viva, le cose sono cambiate per tutti. Loro sono ovviamente felicissimi perchè hanno Beth, perchè possono vivere quella vita che credevano non avrebbero mai avuto. Ma questa notizia ha cambiato la vita anche di altre persone, come ad esempio quella di Steffy. La ragazza aveva adottato la piccola Phoebe pensando di darle tutto l’amore che la sua vera mamma non le avrebbe dato. Ma non sapeva che quella bambina era in realtà la figlia di Hope e Liam. E cambierà ovviamente anche la vita di Flo che ha commesso un reato e che adesso dovrà pagare per quello che ha fatto.

Hope ha cercato di consolare Steffy, ricordandole che in ogni caso saranno una grande famiglia e che nella vita di Beth ci sarà sempre posto anche per lei…Brooke non riesce proprio a perdonare Thomas per quello che ha fatto e fa notare a Ridge che se avesse parlato prima, Steffy e Hope non avrebbero sofferto così tanto. Il Forrester intanto, cerca in tutti i modi di far si che la polizia si metta sulle traccia di Reese non può permettere che il dottore se la cavi senza pagare per quello che ha fatto.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 OTTOBRE 2020

Anche per Bill è arrivato il momento di conoscere la sua bella nipotina. E così lui e Katie, portando anche il piccolo Will, vanno a fare visita a Liam e a Hope per conoscere la Beth che tutti credevano morta. Un bellissima notizia per la famiglia che accoglie con grandissima gioia questa novità. Non poteva esserci notizia migliore!

Xander ha deciso di stare al fianco di Zoe, nonostante tutto. Dall’inizio di questa vicenda le aveva consigliato di parlare con i Forrester, di dire che lei non aveva nulla a che fare con il piano di suo padre. Ma la ragazza ha taciuto e adesso deve ovviamente affrontare le conseguenze di quello che sta succedendo…Xander cerca di stare vicino alla ragazza per capire quello che potrebbe succedere mentre Ridge e Brooke decidono come agire…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 13 ottobre 2020.