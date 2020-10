Il segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva Juan che punta subito Marta

Francisca ha deciso di avvicinarsi di nuovo a Mauricio e a lui ha intenzione di chiedere alcuni favori, proprio come succedeva ai vecchi tempi. E il suo ex braccio destro a quanto pare ha intenzione di aiutarla, ma di che cosa si tratta? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 13 ottobre 2020. In paese stanno succedendo e potrebbero succedere, cose molto pericolose e il capitano mette in guardia sia il sindaco che il prete…Potrebbe presto scoppiare una rivolta a quanto pare e a portarla avanti sarebbero delle persone insospettabili, come spiega il capitano a Mauricio…Ma cosa accadrà adesso a Puente Viejo? Scopriamolo con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani, 13 ottobre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 OTTOBRE 2020

Pablo e Caterina continuano ad inseguire invano il loro amore impossibile. Intanto a casa di Adolfo è arrivato un suo amico, Juan Montalvo, uomo gaudente e spensierato. Tomas riesce a confidare ad Alicia il suo rimpianto amore per Marcela. La minaccia dell’arrivo di una rivolta in paese spaventa a morte don Filiberto, ma l’arrivo della guardia civile allenterà la sua tensione.

Puente Viejo è in allerta per l’arrivo dei manifestanti in paese e naturalmente i paesani (soprattutto Don Filiberto) temono questa eventualità. Onesimo intanto riesce a stancare tutti con una delle sue “incredibili” scoperte. Adolfo presenta alla sua fidanzata Rosa il suo amico Juan, che subito punta Marta, la sorella. Alla fine la tanto temuta rivolta viene sventata per la presenza della Guardia Civili, con un grande sospiro di sollievo per tutti.

Non ci resta che seguire i prossimi episodi de Il segreto per scoprire tutto quello che succederà a Puente Viejo con le puntate della soap in onda nel mese di ottobre 2020. Il gran finale ormai, si avvicina…Appuntamento a domani, come sempre alle 16,20 per seguire un nuovo episodio della soap di Canale 5.