Il segreto anticipazioni: rivolta sventata, Matias scopre il tradimento di Marcela?

Alicia non si sarebbe mai aspettata di scoprire quello che Tomas le ha detto. Mai avrebbe pensato che anche Marcela avesse avuto un amante, ora userà questa informazione a suo favore? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 14 ottobre 2020, che cosa accadrà a Puente Viejo e quali sono le ultime notizie dalla Spagna? C’è tanta paura di una possibile rivolta in paese e nel frattempo cerchiamo anche di capire quello che Francisca vuole fare, dopo aver chiesto l’aiuto di Mauricio. E poi a Puente Viejo arriva Juan che sembra avere un conto in sospeso con Alfredo. Ma di che cosa si tratta e cosa succederà nelle prossime puntate? Vediamo le anticipazioni.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 OTTOBRE 2020

Manuela, dopo essere svenuta improvvisamente, sembra riprendersi, ma don Ignacio continua a pregarla di riposare, a causa di una sua vecchia malattia. Un altro segreto che lega i due…Matías, Damián e Alicia riprendono l’attività per il sindacato, pronti ad avviare una stamperia e intanto, sembra che Matías e Alicia si riavvicinino. Il giovane però non sa che Alicia ha un segreto che potrebbe cambiare tutto. Infatti Matias non sa che Marcela lo ha tradito e che quella persona è Tomas…Tiburcio e Dolores, invece, sono sempre più distanti e tutti cominciano ad accorgersene. I due hanno cercato di fare qualcosa per riavvicinarsi ma l’uomo inizia a non sopportare più tutte le trovate della moglie…Mauricio, che deve far arrivare delle importanti informazioni sulla sicurezza di Puente Viejo al comando militare, si affida a Marta, che sembra pronta a correre il rischio e ad aiutarlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 ottobre 2020. Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta come sempre alle 16,20 su Canale 5 subito dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.