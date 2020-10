Una vita anticipazioni: Genoveva contro tutti, minaccia anche Ursula

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 14 ottobre 2020? Nel pomeriggio di Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1062 di Acacias 38 e scopriremo quelle che sono le intenzioni di Genoveva che a quanto pare ha un diabolico piano in mente. Che cosa vuole fare la donna? Vuole liberarsi di suo marito e per questo inizia col minacciare Ursula…Riuscirà a ottenere quello che vuole? Nel frattempo Cinta continua a chiedersi per quale motivo Emilio debba sposare Angelines…Non immagina che dietro a questa storia ci sia un grande, grandissimo segreto.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 OTTOBRE 2020

Cinta ha deciso di ricominciare a prendere lezioni di canto, per provare a dimenticare quello che sta succedendo con Emilio. Tornata a casa trova i suoi genitori insieme molto felici, come se ci fosse qualcosa per la quale essere felici. Carmen aiuta Lolita a sistemare il negozio e le due donne sembrano essere davvero molto felici per questo nuovo inizio. Casilda va a parlare con Lolita e le dice che Susana le ha chiesto di controllare quello che fa Liberto, per paura che possa compiere qualche gesto particolare…La moglie di Antonito confessa quindi alla sua amica che Genoveva le ha scritto una lettera molto forte…

Intanto in casa Bryce, Genoveva ha un confronto con Ursula e la invita a schierarsi dalla sua parte e a lasciar perdere i piani di vendetta che Alfredo vuole portare a termine solo per soldi…Ma non finisce qui: Genoveva minaccia Ursula, se lei non si schiererà dalla sua parte, dirà a tutti quello che è successo davvero con Agustina e per la Dicenta saranno guai grossi.

Casilda incontra Susana per riferirle tutto quello che sta succedendo con Liberto. Genoveva decide di andare a trovare Lolita in negozio ma la donna le dice che sarà trattata come una cliente non come una amica…A questo punto la donna decide di aprirsi e confessa a Lolita di esser stata maltrattata. Non finisce qui: Genoveva rivela a Lolita che suo marito ha fatto del male anche al suo giovane amante…

Angelines fa amicizia con Casilda, per lei la vita di città è una cosa tutta nuova…Tornata a casa Casilda vede Liberto disperato, ha in mano una foto di Rosina e piange…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 ottobre 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.