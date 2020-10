Il segreto anticipazioni: cosa sta nascondendo Juan Montalvo?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 15 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio da Puente Viejo e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto a Puente Viejo alla fine, tutti si sono salvati dalla rivolta. Ma di cose ancora ne potrebbero succedere. Ad esempio ci si chiede che cosa voglia il nuovo arrivato…Da pochi giorni abbiamo fatto la conoscenza di Juan Montalvo, che cosa vuole davvero il ragazzo da Adolfo e qual è il suo segreto?

Manuela, dopo essere svenuta improvvisamente, sembra riprendersi ma don Ignacio continua a pregarla di riposare, a causa di una sua vecchia malattia. Matias, Damian e Alicia riprendono l’attività per il sindacato, pronti ad avviare una stamperia; intanto, sembra che Matias e Alicia si riavvicinino. Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 15 ottobre 2020, ecco per voi le anticipazioni e le ultime news da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 OTTOBRE 2020

Tiburcio e Dolores, invece, sono sempre più distanti e tutti cominciano ad accorgersene. Mauricio, che deve far arrivare delle importanti informazioni sulla sicurezza di Puente Viejo al comando militare, si affida a Marta, che sembra pronta a correre il rischio e ad aiutarlo. E’ possibile che per Doloers, dopo il primo divorzio, ne possa arrivare anche un secondo?

Marta accetta di compiere una missione per Mauricio e il Capitano Huertas, per far arrivare dei documenti della massima importanza al Tenente Grijalbo, mettendo a rischio la propria incolumità. La Marchesa e il figlio Tomas discutono per via di Alicia, che lei vorrebbe allontanare dall’ufficio della miniera. Tomas invece negli ultimi giorni si è molto avvicinato alla ragazza senza però sapere che lei sta tramando alle spalle di tutti…Adolfo pressa l’amico, Juan Montalvo, convinto che gli nasconda qualcosa e che abbia problemi seri di cui non vuole parlare, ma questo non accenna a cedere.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 15 ottobre 2020.