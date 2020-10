Beautiful anticipazioni: le sorelle Logan vogliono la verità da Flo

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio da Los Angeles e che ci rivelano la trama di questo nuovo episodio. Mentre Liam e Hope vivono con la piccola Beth i primi giorni da genitori, Ridge lotta per avere giustizia per la sua famiglia. Non solo per Hope e Liam che hanno di certo pagato a caro prezzo per gli errori fatti Reese e da tutte le altre persone coinvolte in questa vicenda, ma anche per Steffy che adesso è distrutta dal dolore…

Thomas stenta a credere che il piccolo Douglas abbia tradito il loro patto e medita vendetta, pensa a quello che deve fare perchè ancora oggi ha un chiudo fisso: vuole di nuovo Hope. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni, iniziando dalla puntata di domani, ecco le ultime notizie per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 OTTOBRE 2020

Brooke, Katie e Donna ci vogliono vedere chiaro in tutta questa vicenda e cercano di capire fino a che punto Flo ha agito in malafede. La ragazza ha dato le sue spiegazioni, sa di aver sbagliato ma è anche vero che all’inizio di tutta questa storia, lei non aveva idea di chi fosse la piccola Beth, non sapeva che fosse la figlia di sua cugina. Shauna prova a difendere Flo in tutti i modi, ricordando che la ragazza è stata anche minacciata.

Flo sa bene di aver sbagliato ma è anche pentita per quello che ha fatto e inoltre, nell’ultimo periodo, avrebbe voluto dire tutto a Hope ma Thomas l’ha minacciata. In questa vicenda pagherà solo lei o anche Thomas dovrà essere considerato responsabile per la sofferenza di Hope? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Beautiful!

Appuntamento come sempre a domani: ore 13,40 con una nuova puntata della soap di Canale 5.