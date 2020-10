Una vita anticipazioni: Alfredo muore, Genoveva se la caverà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 17 ottobre 2020? Nella puntata di domani, la soap ci aspetta con un episodio di 40 minuti, più lungo del solito. Vedremo quindi in modo integrale l’episodio 1064 di Acacias 38 e finalmente capire che cosa è successo ad Alfredo. L’uomo che Genoveva ha pagato per ucciderlo, avrà portato a termine il piano criminale della donna? Genoveva era in giro con le sue amiche mentre Alfredo attendeva in casa il suo amante. Non sapeva però che alla porta non si sarebbe presentato Eladio ma una persona pagata per ucciderlo… E’ davvero questa la fine che Alfredo farà?

Come gli ha ordinato Genoveva, l’uomo entrato in casa per uccidere Alfredo, inscenerà anche un furto…Ma il piano della donna funzionerà davvero fino in fondo?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 OTTOBRE 2020

Mentre Genoveva è davanti al ristorante con le sua vicine, si sente uno sparo. Le donne si spaventano e sembrano anche vedere una persona che scappa dal palazzo. Mentre sono ancora in strada, Josè comunica di aver visto la porta di casa di Genoveva aperta…

A quanto pare il piano di Genoveva ha davvero funzionato: suo marito è stato ucciso e in quartiere tutti pensano che si sia trattato di una rapina finita male. Tutti forse tranne Felipe che aveva già prima di questa vicenda, dei sospetti…

Nel frattempo iniziano le indagini per capire che cosa sia accaduto in cada di Alfredo Bryce e sua moglie è chiamata a rispondere dalle domande del commissario. Ursula non sa cosa pensare ma si rende conto che probabilmente Genoveva sa molto di più di quello che sta dicendo…La donna infatti fa una rivelazione inaspettata: dice al commissario che Alfredo incontrava in casa spesso i suoi amanti, degli uomini.

Ledesma sembra aver capito che Emilio sta tramando qualcosa ed esige che i preparativi per il matrimonio siano più rapidi. Emilio nega di aver rotto il fidanzamento con sua figlia…Il ragazzo si rende conto che deve accelerare il piano…

Ramon e Antonito parlano con Liberto di quello che sta succedendo nel palazzo e della morte di Alfredo. Liberto si rende conto che disprezza ancora quella donna visto che per colpa sua Rosina se ne è andata. Anche in soffitta si parla di quello che è successo ad Alfredo e c’è preoccupazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 ottobre 2020 su Canale 5.