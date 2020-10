Una vita anticipazioni: Liberto vuole davvero farla finita? La prova

Genoveva pensava che con la morte di Alfredo lei e Felipe avrebbero potuto iniziare una nuova vita insieme ma si sbagliava perchè l’avvocato non ha nessuna intenzione di starle vicino anzi…Come la prenderà la vedova? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 18 ottobre 2020. Nella puntata di domenica infatti, scopriremo quale sarà la reazione di Genoveva al rifiuto di Felipe e come andranno avanti le indagini: si scoprirà che è stata lei a commissionare l’omicidio di Bryce? Ad Acacias 38 inoltre c’è tantissima preoccupazione per Liberto: sono tutti convinti che l’uomo voglia togliersi la vita…

Non ci resta che scoprire cosa sta per succedere con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita di domani, andrà in onda, se i nostri calcoli non sono errati, la prima parte dell’episodio 1065 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 OTTOBRE 2020

Sembra essere evidente che Felipe non sia mai stato interessato a Genoveva ma che abbia saputo giocare le sue carte di seduttore per far si che la donna commettere tutta una serie di errori ma soprattutto che scagionasse Liberto. Genoveva se ne rende conto, del resto adesso Felipe non ha più la maschera e le dice chiaramente che la disprezza. La donna fugge via disperata.

Il piano di Emilio non va come sperava e Ledesma torna nuovamente a minacciarlo, dicendo che se non sposerà sua figlia, andrà a Valdeza a raccontare a tutti quello che è successo. Genoveva torna a casa ed è fuori controllo: Ursula prova a capire cosa sta succedendo e intuisce che si tratta di Felipe. L’avvocato dal canto suo sa cosa vuole fare della sua vita: ed è felice di avere al fianco una donna per la quale prova davvero qualcosa, quella persona è Marcia...Organizza per lei anche una cena romantica, la ragazza ne resta molto colpita. Felipe dice alla ragazza che adesso che Bryce è morto, possono vivere in modo sereno il loro amore. Ma Marcia ha ancora molto da raccontare a Felipe…Ma al momento non se la sente ancora di parlare del suo passato.

Felicia viene a sapere quello che è successo con Angelines e fa notare a Emilio che il suo piano non può funzionare. Emilio parla con Antonito di quello che è successo e i due cercano di capire cosa potrebbero fare. Emilio inizia a credere che forse è arrivato il momento di raccontare tutta la verità. Susana è molto preoccupata perchè ha trovato il testamento di Liberto e pensa che l’uomo possa decidere di farla finita. Chiede quindi aiuto ad Antonito e a Ramon per cercare suo nipote. Il commissario decide di interrogare anche Felipe in merito alla morte di Bryce e Felipe gli spiega che genere di relazione c’era con la donna. E così spiega che ha usato il suo sentimento solo per raggiungere i suoi scopi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 ottobre 2020.