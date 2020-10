Beautiful anticipazioni: Hope schiaffeggia Flo ed è solo l’inizio

Flo pensava che in qualche modo Hope avrebbe potuto capire i motivi del suo gesto, avrebbe potuto comprendere quello che è accaduto. Ma le cose non stanno come la ragazza si aspettava, anzi. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 19 ottobre 2020. Shauna ha convinto sua figlia ad avere un faccia a faccia con Hope. Le ha ricordato che sua cugina è una persona buona, non è una donna che vuole vendicarsi delle cose subite. Ma è anche vero che mai prima Hope aveva ricevuto un dolore così grande, visto che per mesi ha pensato che sua figlia fosse morta. Ed era logico pensare che la reazione di Hope non sarebbe stata quella di una donna che aveva dimenticato tutto…

Shauna continua a difendere sua figlia ma le sorelle Logan non hanno nessuna intenzione di perdonarla, vediamo quindi cosa accadrà nella puntata di lunedì di Beautiful! Ecco le anticipazioni per voi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 OTTOBRE 2020

Flo sa bene di aver sbagliato ma anche spinta da sua madre, prova a spiegare a Hope le sue ragioni. Ma la Logan non ha nessuna intenzione di perdonare sua cugina per quello che è successo. E’ troppo grave tutto quello che è accaduto. E se anche Flo poteva essere perdonata, il silenzio successivo e il suo continuare a mentire, non hanno fatto altro che aggravare la situazione. Ed è per questo che Hope le dice che non ha nessuna intenzione di perdonarla per quello che ha fatto. La Logan arriva persino a schiaffeggiare sua cugina, a dimostrazione che quello che è successo è davvero imperdonabile…Ma gli schiaffi di Hope sono davvero l’ultimo problema per Flo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 19 ottobre 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.