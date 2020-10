Una vita anticipazioni: Rosina è davvero tornata da Liberto? Cinta distrutta

Genoveva pensava che con la morte di Alfredo la sua vita sarebbe cambiata e sarebbe stata finalmente libera di amare Felipe. Ma non aveva fatto i conti con l’oste, come si suol dire in questi casi. Felipe infatti non prova nulla per lei, ha solo finto per scagionare Liberto. E così Genoveva, sedotta e abbandonata, si ritrova adesso più sola che mai e con delle accuse che potrebbero metterla nei guai. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 19 ottobre 2020. Vedremo domani alle 14 la seconda parte dell’episodio 1065 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe ha parlato con il commissario, insinuando che Genoveva possa esser arrivata a fare qualcosa di clamoroso… Cresce la preoccupazione di Susana e degli amici di Liberto che credono che il giovane abbia deciso di togliersi la vita…

Scopriamo quindi cosa accadrà nella puntata di domani in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 OTTOBRE 2020

Felipe spiega al commissario che Alfredo era un depravato e che Genoveva era ormai stanca di continuare quella messinscena. Il commissario capisce le ragioni di Felipe che insinua che Genoveva sarebbe stata disposta a tutto, glielo aveva anche rivelato dicendogli che aveva trovato una soluzione. E’ stata quindi lei a organizzare l’omicidio di Alfredo? Come lo si potrà dimostrare?

Marcia ha paura che Genoveva possa mettere in qualche modo nei guai Felipe ma l’avvocato la rassicura. Camino, amareggiata per quello che sta succedendo tra Emilio e Cinta, decide di raccontare alla ragazza quello che è successo a Valdeza. Inizia dalle violenze che ha subito. Cinta però non riesce a capire quale sia il legame tra tutto questo e Ledesma…La ragazza prosegue nel suo racconto…

Susana cerca di capire che fine abbia fatto Liberto che intanto è sulle sponde del fiume…L’uomo sta scrivendo una sorta di lettera d’addio, nel giorno dell’anniversario del suo matrimonio con Rosina, il giorno più importante della sua vita. Sta pensando di farla finita ma all’improvviso ha una sorta di visione, sente la voce di Rosina, è davvero lei?

Al ristorante ci si prepara per il grande giorno: si festeggia il fidanzamento di Emilio e Angelines. L’unica persona felice per quello che sta accadendo è Ledesma…Alla festa si presenta anche Cinta, che propone un brindisi da fare. La ragazza poi se ne va in lacrime dal locale…

Liberto trova davvero Rosina? Sembra che sua moglie sia lì in quel posto, dove tutto è iniziato e dove devono festeggiare questo anniversario…