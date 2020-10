Beautiful anticipazioni: Flo in manette, Thomas scompare

E alla fine per Flo arriva il momento della resa dei conti. Ha forse creduto che il semplice racconto di quello che è accaduto l’avrebbe messa in salvo? Ha fatto davvero molto male i conti. Del resto sua madre le aveva detto di andare via prima che tutto diventasse complicato ma Flo ha deciso di affrontare le sue responsabilità, ed è arrivato il momento di pagare per quello ce ha fatto. Scopriamo cosa succederà con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 20 ottobre 2020. Cosa sta per succedere a Los Angeles? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 OTTOBRE 2020

Ridge e Brooke non possono accettare in nessun modo che Flo la passi liscia dopo quello che ha fatto. Le Logan non perdonano la ragazza nonostante sia una di loro. Quello che ha fatto a Hope è troppo grave e anche Ridge pensa lo stesso, visto quello che adesso sta passando Steffy a causa sua. E quindi per Flo arriva il momento più temuto. Il detective Sanchez l’arresta: dovrà affrontare un processo…Ma nel frattempo si indaga anche su Thomas. Ridge è davvero molto preoccupato per suo figlio. Non sa ancora cosa possa esser accaduto davvero e vorrebbe avere un confronto con lui ma non ha ancora parlato di quello che ha fatto…Thomas inoltre improvvisamente sembra essere scomparso nel nulla.

Nel frattempo la polizia ha deciso di andare a fondo in questa vicenda il che significa indagare nuovamente anche sulla morte di Emma che, alla luce delle nuove rivelazioni, potrebbe non essere un incidente. Che cosa accadrà quindi, Thomas pagherà per quello che ha fatto a Emma ma anche per le minacce a Flo e le bugie a Hope?

Da non perdere i prossimi episodio di Beautiful! La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5!