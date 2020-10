Beautiful anticipazioni: Thomas introvabile, sa che rischia il carcere

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 ottobre 2020? E’ arrivato il momento della verità anche per quello che riguarda la morte di Emma? E’ arrivato il momento di capire anche che fine farà Thomas? Ve ne parliamo con le anticipazioni della soap che ci portano di nuovo a Los Angeles e ci rivelano proprio quello che sta per accadere! Come avrete visto Flo è stata arrestata. Lei e Reesse sono complici di una serie di reati gravissimi. Hanno rubato una bambina in ospedale, hanno portato a Liam e a Hope una bambina morta per dare a lei una sepoltura, hanno poi inventato una adozione, hanno preso dei soldi…Bugie e reati che potrebbero costar loro molto caro anche se Flo è solo una complice anche poco sveglia…

Ma in questa storia c’è anche un’altra persona che sul finale ha avuto le sue responsabilità e questa persona è Thomas che aveva scoperto tutto ma che ha continuato a mentire. Non solo, quando Emma ha scoperto quello che succedeva alla piccola Beth, ha anche fatto si che lei tacesse per sempre. Sarà accusato di omicidio? Intanto anche Bill vuole fare la sua parte e ha intenzione di usare il suo potere e i suoi soldi per far si che Flo e Reese paghino a caro prezzo quello che hanno fatto. Vuole per entrambi una pena esemplare e chiede a Justin di occuparsene…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 OTTOBRE 2020

Flo è completamente da sola: anche Wyatt sembra essere intenzionato a testimoniare contro di lei e adesso è arrivato il momento di pagare per quello che ha fatto. Il detective Sanchez cerca di rimettere insieme questi tasselli e capisce che anche Thomas ha le sue colpe e che forse potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte di Emma.

Ridge ovviamente non crede a questa possibilità e cerca di mettersi in contatto con suo figlio. Ma il fatto che Thomas sia sparito nel nulla, dimostra che potrebbe avere una qualche colpa in tutta questa vicenda…Che ne sarà di lui?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful da non perdere, quale sarà il finale?