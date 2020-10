Una vita anticipazioni: Marcia confesserà a Felipe il suo segreto e il significato del ciondolo?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 21 ottobre 2020? Le anticipazioni ci portano ancora una volta ad Acacias 38 dove ci aspettano i protagonisti della soap. Dopo la morte di Alfredo, la vita di tutti gli abitanti del quartiere non sembra essere cambiata. Del resto l’uomo aveva fatto solo del male ai suoi vicini di casa. Ed ecco quindi che Genoveva è sempre più sola: anche Felipe le ha voltato le spalle, facendole ben capire di averla solo sedotta per ottenere quello che voleva. Liberto invece non è più da solo: Rosina è tornata per restare e insieme festeggiano la nuova vita di coppia, inizia una nuova fase. Chi invece non ha nulla da festeggiare è Cinta: Emilio e Angelines si sono fidanzati…

Ursula deve obbedire a Genoveva che le chiede di spiare Felipe: la donna scopre che l’avvocato e Marcia hanno una relazione? Ecco le anticipazioni che ci rivelano la trama di Una vita di domani. Il 21 ottobre 2020 su Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1066 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 OTTOBRE 2020

Carmen viene aiutata da Lolita e Susana con l’abito da sposa. Finalmente la sarta è felice visto che Rosina è tornata e Liberto è rinato! Il ragazzo va a parlare con Felipe di quanto è successo e gli dice di essere davvero felicissimo. Felipe ci tiene a Marcia e continua a farle domande sul suo passato ma la ragazza non ha ancora intenzione di parlare…

Felipe racconta a Liberto di avere una relazione con Marcia e gli dice anche ha paura che Genoveva possa in qualche modo fare del male alla ragazza. Liberto promette a Felipe che lo aiuterà!

Nel frattempo Josè e Bellita cercano di capire come possono aiutare Cinta, visto che ormai l’uomo che lei ama sta per sposare un’altra donna. Anche Antonito vuole fare qualcosa ma è chiaro che il solo modo che ha per agire, sarebbe quello di conoscere la verità…Ursula in soffitta cerca di capire dai domestici se ci siano delle notizie utili per la sua padrona. Marcia si sente a disagio. Rosina invece fa visita alle sua amiche, felice per essere tornata ad Acacias 38.

Ursula ricorda a Marcia che non deve dimenticare che è al suo servizio e che lei deve sapere tutto quello che succede nella vita di Felipe. La ragazza però non ha intenzione di obbedirle e torna da Felipe per passare la notte con lui. L’avvocato le chiede che cosa significhi quel ciondolo che porta sempre al collo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 21 ottobre 2020.