Beautiful anticipazioni: Thomas latitante, è caccia all’uomo

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful! Cosa succederà nella puntata di domani 22 ottobre 2020? Quale sarà la condanna per Flo che alla fine è stata arrestata e dovrà attendere in carcere di conoscere il suo destino? E che cosa ne sarà di Thomas che al momento si è dato latitante, se così possiamo dire, ma che potrebbe essere presto accusato anche della morte di Emma o quanto meno dell’omissione di soccorso? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e con le tante anticipazioni che ci rivelano la trama dei prossimi episodi della soap! Hope e Liam sono felici di stare con la piccola Beth ma i nonni della bambina, hanno intenzione di portare avanti questa storia per vendicarsi. I più accaniti sembrano essere Ridge e Bill: entrambi se la prendono con Reese e con Flo, ma ci sarebbe anche da capire quali sono le responsabilità di Thomas, come reagirà il Forrester Senior di fronte alle colpe di suo figlio?

Liam e Hope vogliono solo voltare pagina e godersi la piccola Beth, riusciranno a farlo? Ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 OTTOBRE 2020

Il detective va avanti con le sue indagini sempre più convinto che Thomas abbia qualcosa a che fare con la morte di Emma. Ridge stenta a credere che il figlio ritrovato, possa essere una persona così perfida. Eppure ci sono davvero tutti gli indizi che portano a pensare che Thomas abbia delle grandi colpe in questa vicenda. Ridge vorrebbe parlare con suo figlio, prima che le cose improvvisamente si facciano ancora più difficili ma nessuno riesce a capire che fine abbia fatto Thomas…

Brooke aveva capito sin dall’inizio che le intenzioni di Thomas non erano buone e ha ancora paura che il ragazzo possa fare del male a sua figlia. Ridge non la pensa come lei ma la Logan non molla: ha già avuto ragione su tante cose e sembra essere convinta di averne ancora…Thomas è fuori controllo e adesso crede che ci sia una sola cosa da fare: eliminare Liam.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 22 ottobre 2020.