Il segreto anticipazioni: Adolfo e Marta troveranno il coraggio di dire tutto a Rosa?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 22 ottobre 2020? Avrete visto che negli ultimi episodi è successo di tutto: Matias ha scoperto della relazione tra Marcela e Tomas e ha deciso di affrontare il figlio della marchesa. Non sembra essere pronto a perdonare sua moglie per tutte le menzogne che sono state raccontate ma Tomas ha deciso di intervenire…Nel frattempo, in assenza di Rosa che si sta prendendo cura di Manuela, Adolfo e Marta hanno riscoperto il loro amore e hanno iniziato a vedersi di nascosto, finendo per intrecciare una relazione clandestina…Tiburcio sta facendo preoccupare molto Dolores, tra i due sembra essere ormai finita. Francisca continua a cercare Raimundo senza sapere che l’Ulloa è stato sequestrato dagli uomini di Eulalia…

In seguito all’incidente avvenuto in fabbrica, Damian ha perso alcune falangi della mano e non è certo di poterne recuperare la piena funzionalità, ma don Ignacio tenta di rassicurarlo dicendogli che l’azienda gli sarà vicino.

E adesso scopriamo le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 22 ottobre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 OTTOBRE 2020

A Puente Viejo sono tutti preoccupati per la piccola Camelia, che è rimasta coinvolta nel secondo incendio appiccato dal piromane. La bambina, infatti, è viva, ma potrebbe aver riportato danni cerebrali a causa del fumo. Adolfo e Marta, che hanno ceduto al loro amore, vogliono dire tutta la verità a Rosa. Marta crede che dovrebbe essere lei a farlo ma Adolfo, che non è convinto, chiede consiglio al suo amico Juan Montalvo.

Don Ignacio parla con le figlie della sua decisione di cercare la madre di Pablo perché i due possano incontrarsi, ma loro non sembrano affatto d’accordo e il rapporto con il padre torna ad essere ancora più teso. Inoltre, qualcuno sembra pianificare un attacco contro di lui, per via di un incidente che riguarda il passato. Marta tenta di parlare con Rosa della sua storia con Adolfo, ma lei, seguendo il consiglio della marchesa che le ha suggerito di non fidarsi di nessuno, si rifiuta di ascoltarla e scappa.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani pomeriggio, la soap ci aspetta come sempre alle 16,20.