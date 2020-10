Beautiful anticipazioni: Hope manda al diavolo Thomas che non si rassegna

Beautiful torna domani 23 ottobre 2020 e tornano le nostre anticipazioni. Liam e Hope cercano di voltare pagina: la Logan ha intenzione di cancellare ogni rapporto con il suo attuale marito e spera che Justin trovi la soluzione migliore. Nel frattempo Thomas sotto effetto di stupefacenti, cerca disperatamente il modo di riavere Hope. Le sue sono ovviamente delle farneticazioni.Ridge cerca in tutti i modi di provare che suo figlio non può avere nulla a che fare con la morte di Emma ma purtroppo si sbaglia e presto probabilmente, resterà molto deluso. Le prove che ha raccolto Xander sono davvero utili alla polizia… Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful in onda il 23 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, con l’episodio del venerdì della soap americana.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 OTTOBRE 2020

Thomas continua a sperare di avere delle possibilità di stare insieme a Hope. Come gli ha ricordato il suo amico in fondo loro sono sposati e questo sentimento deve andare oltre. Ma il fatto è che il sentimento non c’è mai stato. Hope ha accettato di sposare il Forrester solo per amore di Douglas e adesso, che ha scoperto tutto, vuole solo una cosa: stare il più possibile lontana dal ragazzo. Riesce a parlare al telefono e gli dice che non vuole più rivederlo. Deve stare lontano da lei, da Liam e dalla piccola Beth. Thomas prova a spiegare le sue ragioni, parla del suo sentimento ma a Hope non interessa nulla: non appena sarà possibile chiederà anche l’annullamento del matrimonio perchè non vuole avere nulla a che fare con lui.

E del piccolo Douglas che cosa ne sarà? Vi possiamo dire che nelle prossime puntate di Beautiful Liam e Hope si occuperanno anche del bambino e cercheranno di far si che possa vivere insieme a loro, lontano da un padre così diabolico…Thomas è devastato da quello che sta succedendo ma non sembra essere molto preoccupato per suo figlio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 23 ottobre 2020.