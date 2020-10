Una vita anticipazioni: Ursula ha scoperto Marcia ma tace con Genoveva. Strana decisione

Il segreto di Marcia e di Felipe non è più tale, alla fine l’incubo della ragazza è diventato realtà: Ursula ha scoperto tutto. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 24 ottobre 2020, che farà adesso la Dicenta, dirà tutto a Genoveva? Ne vedremo delle belle a quanto pare e con le nostre anticipazioni vi raccontiamo quello che accadrà nella prima parte dell’episodio 1068 di Acacias 38 che ci aspetta come sempre al sabato alle 14,10 su Canale 5.

Marcia non pensava che il suo parlare con Casilda sarebbe costato caro. E invece…Ursula era dietro la porta e ha sentito tutto e adesso affronta la ragazza e le dice che deve smettere di fingere e dire tutta la verità.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 OTTOBRE 2020

Ursula chiede a Marcia se lei sapeva che Felipe stava seducendo Genoveva solo per usarla ma la ragazza le dice che non era a conoscenza del piano dell’avvocato…Marcia prova a dare le sue spiegazioni e sembra che questa volta Ursula le abbia creduto. Ma la sua vita adesso cambierà certamente…

Nel frattempo Carmen e Ramon si godono la loro cenetta romantica e fanno progetti in merito a quello che sarà il loro futuro insieme. Manca ormai pochissimo al matrimonio. Genoveva crede che Ursula le stia nascondendo qualcosa, ed effettivamente la Dicenta non le ha detto ancora nulla di Marcia. Ma Ursula la invita a fidarsi di lei: se non lo farà questa collaborazione non avrà senso di esistere…Antonito spiega a Emilio e a Camino quello che è il suo piano per far si che la ragazza decida di annullare il fidanzamento. Camino spera che suo fratello possa essere in grado di fingere e non essere sincero…

Felipe ancora una volta prova a parlare con Marcia e le dice che deve fidarsi di lui, che deve dirgli quello che è successo e che sta succedendo. La ragazza lo farà? Al momento la ragazza dice di non essere ancora pronta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 ottobre 2020.