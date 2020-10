Il segreto anticipazioni: Alberto Santos a caccia del segreto di Ignacio

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 26 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo. Avrete visto che negli ultimi giorni in paese è arrivato un uomo misterioso. Di chi si tratta? Nelle prossime puntate de Il segreto scopriremo che si tratta di un giornalista che è arrivato in paese perchè sta indagando sull’incidente di un ragazzo che lavorava per Don Ignacio. Ignacio, come ricorderete, era arrivato a Puente Viejo, in seguito a questi fatti e non è poi tornato a Bilbao anche perchè le sue figlie hanno deciso di non tornare in città. Ma che cosa nasconde? A quanto pare nelle prossime puntate della soap lo scopriremo…Vediamo quindi la trama della puntata di domani 26 ottobre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 OTTOBRE 2020

Finalmente torna Tiburcio, proprio quando Onesimo comincia a ventilare l’ipotesi che Dolores avrebbe potuto rimanere vedova per la seconda volta, ma sembra quasi spaesato. Juan Montalvo, per cercare qualche distrazione, si reca in una bisca nei dintorni del paese, ma forse si lascia qualche informazione di troppo sul suo passato, al tavolo da gioco.

Don Filiberto, dopo aver discusso animatamente con Mauricio, resta in piazza per raccogliere offerte per la chiesa; in serata però, tornando a casa, viene aggredito da diversi uomini a volto coperto e tutti i sospetti ricadono sul Sindaco. Questo fatto sarà decisivo e vedremo che nelle prossime puntate ci saranno delle conseguenze per il prete che non prenderà affatto bene l’aggressione subita. Don Ignacio è occupato su più fronti, tra la fabbrica, il giornalista che indaga sull’incidente di Bilbao e ora anche Marta e Adolfo, che ha sorpreso per caso in cucina mentre si baciavano.

Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta domani alle 16,20 subito dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.