Una vita anticipazioni: Genoveva in ginocchio da Felipe, Marcia pronta ad andare via

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 27 ottobre 2020? In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1069 di Acacias 38. Felicia stenta a credere che suo figlio sia diventato un gran maleducato e non riesce a capire quale sia il suo obiettivo. Ma Emilio vuole in tutti i modi che Angelines si stanchi di lui e decida di rompere il fidanzamento. Nel frattempo Genoveva ha scoperto che Marcia è la donna di cui Felipe si è innamorato e stenta a credere che possa essere vero…Ursula sembra avere in mente in piano, di che cosa si tratta?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita, ecco per voi la trama della puntata di domani, 27 ottobre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 OTTOBRE 2020

Il piano di Emilio non sembra funzionare al meglio anche perchè Angelines si trova maggiormente a suo agio con questa “versione” del suo fidanzato, visto che lei di certo non è abitata a persone di classe…

Casilda ha scoperto che Genoveva aveva una relazione con Felipe e chiede a Marcia che cosa sapesse lei di questa storia. La ragazza nega di aver saputo di questa storia. Successivamente ha un nuovo faccia a faccia con Ursula che le ricorda che è una donna al suo servizio e che le deve obbedire: vuole sapere se Genoveva fa visita a Felipe, ne deve essere subito informata.

Genoveva per l’ennesima volta chiede di parlare con Felipe e gli promette che non darà spettacolo. In lacrime e con il cuore pieno di dolore, gli dice che si è pazzamente innamorata di lui. Felipe sembra commosso dalle parole di Genoveva e dalle sue scuse ma le ribadisce che non può ricambiare i suoi sentimenti. Ma per l’ennesima volta Felipe umilia Genoveva che non può fare altro che raccogliere i cocci di questa relazione.

Ledesma continua a controllare che tutto vada come lui si aspetta…Fabiana e Servante sono ancora molto preoccupati per il guasto che non sono riusciti a riparare non avendo soli. Ramon cerca di aiutare la donna…Alla fine Cinta accetta di cantare ma sceglie una canzone triste e malinconica che lascia tutti i vicini sorpresi…

Ursula ordina a Marcia di andare via da Acacias 38. Lei scrive una lettera per Felipe e si prepara a lasciare il quartiere ma viene fermata dall’avvocato…Adesso gli racconterà tutto?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.