Beautiful anticipazioni: Brooke ha solo difeso Hope o voleva fare del male a Thomas?

Che cosa ne sarà di Thomas, si sveglierà dal coma dopo l’incidente dalla scogliera? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful che rivelano la trama della puntata di domani, 28 ottobre 2020. Un nuovo episodio della soap ci aspetta su Canale 5 e non potevano mancare le anticipazioni. In ospedale sono tutti molto preoccupati per quanto successo a Thomas e sperano che i medici possano fare qualcosa per lui…Ma Ridge da che parte deciderà di stare? Ha visto tutto quello che è successo sulla scogliera e sa come sono andate le cose…

Bill, Wyatt Justin parlano di quello che è successo e di come questa brutta notizia arrivi in un momento di felicità per la famiglia. Non hanno fatto in tempo a festeggiare il ritorno a casa di Beth che c’è già qualcosa di molto brutto di cui preoccuparsi…

E adesso vediamo la trama di Beautiful per la puntata di domani, 28 ottobre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 OTTOBRE 2020

E’ tempo di fare i conti con quello che è accaduto a Thomas e iniziano a trapelare le prime notizie circa il suo possibile coinvolgimento nell’incidente del ragazzo. Anche Bill e Katie apprendono che probabilmente la caduta dalla scogliera di Thomas è stata causata, anche se in modo accidentale da Brooke. Tutti però sanno che la Logan ultimamente, non aveva molta simpatia per Thomas e iniziano a porsi delle domande, fanno lo stesso anche Wyatt e Justin che si interrogano su quanto accaduto…

Ora però tutti si chiedono anche un’altra cosa: Thomas si riprenderà? I medici a quanto pare sono fiduciosi e sperano che il ragazzo possa stare meglio in breve tempo. A fare il tifo per Thomas c’è Ridge che ancora non si spiega come siano andate realmente le cose…L’uomo ha assistito la litigio tra Hope e Thomas e ha visto che suo figlio poteva essere pericoloso. Ma Brooke ha solo cercato di tutelare sua figlia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 28 ottobre 2020. La soap ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 13,40.