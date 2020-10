Una vita anticipazioni: Genoveva lascia davvero Acacias 38 senza fare nulla a Marcia?

E alla fine Marcia ha iniziato a parlare, raccontando a Felipe tutto quello che ha dovuto fare nelle ultime settimane dopo che Ursula l’ha comprata e l’ha minacciata. L’avvocato ascolta la confessione della ragazza, cercando di capire bene ogni passaggio. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 28 ottobre 2020. Felipe farò qualcosa contro Ursula, come potrà liberare Marcia dal suo passato? Nel frattempo Emilio continua a comportarsi in modo maleducato con Angelines, sperando che la sua fidanzata lo lasci ma la ragazza non sembra essere affatto turbata da questo nuovo lato del suo futuro sposo, anzi…

Vediamo quindi le anticipazioni con la trama della puntata di Una vita di domani! La soap spagnola ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 14,10 per una nuova puntata. Domani potremo seguire la prima parte dell’episodio 1070 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 OTTOBRE 2020

Carmen e Lolita parlando di quello che sta succedendo a Fabiana e a Servante nella loro locanda. Non solo i problemi a causa del guasto che non hanno potuto riparare ma anche l’ispezione di un ispettore che potrebbe far chiudere tutto. Ramon pensa a come fare per poter aiutare gli amici che tanto gli sono stati vicini quando lui era appena tornato dal carcere ad Acacias 38. Ramon ha una idea: potrebbero festeggiare nella locanda il banchetto del matrimonio in modo da aiutare economicamente Fabiana e Servante !

Marcia continua il suo racconto e dice a Felipe che Ursula le aveva anche ordinato di andare via, e di lasciare per sempre Acacias 38. Felipe le promette che la proteggerà e che non deve lasciare la sua casa. Carmen pensa che l’idea avuta da Ramon sia davvero buona, specchio della sua grande generosità.

Felipe affronta Ursula e le dice che deve smettere di spiarlo. La donna però nega di averlo fatto. Felipe l’accusa ancora e le dice che non si meraviglia del fatto che lei lavori per Genoveva, sono due persone miserabili allo stesso modo. La Dicenta stenta a credere alle accuse rivolte…O almeno finge di esserne turbata…

Ramon informa Fabiana della sua idea mentre Emilio ripensa al modo in cui Cinta ha cantato malinconicamente tutto il suo amore…Sembra che Genoveva abbia intenzione di lasciare Acacias 38…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 ottobre 2020 come sempre su Canale 5 alle 14,10.