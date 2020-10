Beautiful anticipazioni: Brooke colpevole, Ridge si allontana

Continui colpi di scena in arrivo da Los Angeles e nelle puntate di Beautiful in onda a novembre 2020, ancora tante sorprese ci lasceranno senza parole! Che cosa sta per succedere ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 29 ottobre 2020. Nessuno si aspettava l’incidente di Thomas come nessuno riesce a capire cosa abbia fatto Brooke. Il suo gesto serviva solo per difendere Hope dalle grinfie del giovane Forrester o c’è stata della cattiveria? Lo scopriremo a quanto pare solo nelle prossime puntate di Beautiful che ci porteranno verso una svolta anche in questo senso…

Brooke continua a dire di aver spinto in modo accidentale il ragazzo che stava discutendo animatamente con Hope. Ma è anche vero che Ridge ha visto, seppur da lontano, la scena, e inizia a credere che sua moglie non stia dicendo la verità. Nel frattempo i medici monitorano le condizioni di Thomas che dopo la caduta sembra comunque non essere in pericolo di vita.

Questa storia potrebbe causare anche un allontanamento tra Brooke e Ridge? Lo stilista, nonostante tutto quello che Thomas ha fatto a Hope continua a prendere le difese di suo figlio e la Logan non lo accetta. Ma adesso è lei a essere passata dalla parte del torto, dopo questo incidente. Hope racconta a Liam quello che è successo, con la speranza che in ogni caso Thomas si riprenda…

Vediamo quindi le anticipazioni, con la trama della puntata di domani 29 ottobre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 OTTOBRE 2020

Bill e gli altri cercano di capire che cosa sia potuto succedere e anche che cosa succederà adesso che Thomas è in ospedale mentre Brooke continua a sostenere la sua tesi.

La Logan e lo stilista continuano a discutere. Brooke ribadisce che non avrebbe mai voluto fare del male a Thomas, nonostante tutto quello che ha fatto. Cerca di ricordare a suo marito che il ragazzo tra l’altro, potrebbe anche essere accusato per la morte di Emma e lo invita a riflettere su quello che Thomas ha fatto negli ultimi mesi. Ridge però non sembra cambiare la sua posizione. Questo significa che tra di loro potrebbe cambiare qualcosa? Il matrimonio è a rischio?