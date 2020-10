Una vita anticipazioni: Genoveva fa ammenda e ripaga tutti, ma cos’ha in mente?

La notizia della relazione tra Marcia e Felipe inizia a circolare tra le signore di Acacias che non perdono occasione per fare del pettegolezzo. Genoveva invece ha preso una decisione che lascia Ursula senza parole…Che cosa succederà quindi nelle puntate di Una vita in onda tra fine ottobre e novembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita di domani 29 ottobre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 OTTOBRE 2020

Rosina scherzosamente rimprovera Liberto che non si è reso conto della relazione esistente tra Felipe e Marcia. Ma il giovane le dice che aveva cose più serie alle quali pensare. Intanto mentre alcuni degli abitanti del palazzo sono seduti in pasticceria ricevono l’invito di Genoveva a casa sua. Non sanno che cosa aspettarsi ma pensano che non sia nulla di buono.

Angelines e suo padre devono partire per qualche giorno. Ma Ledesma mette in guardia Emilio: non è cambiato nulla, al loro ritorno, il matrimonio si farà.

I vicini si presentano a casa di Genoveva per ascoltare le sue parole e per capire che cosa vuole…C’è anche Felipe che ha deciso di ascoltare Genoveva, nonostante per lei provi solo disprezzo. Genoveva arriva subito al punto: vuole fare ammenda per tutto quello che è successo, per quello che Alfredo ha fatto e per questo ha intenzione di ridare ai suoi vicini di casa i soldi che hanno perso a causa del fallimento del banco americano. Ursula che non sapeva nulla delle intenzioni della sua padrona, ne resta sconvolta. Josè le chiede come mai abbia preso questa decisione e Genoveva risponde che vuole avere la coscienza pulita e questo era il solo modo per rimettere tutto a posto.

Le domestiche si congratulano con Marcia per la sua storia d’amore con Felipe e sperano che i due possano essere felici insieme. Nel frattempo Lolita e Fabiana cercano di capire come organizzare il banchetto delle nozze. I vicini si chiedono il perchè della scelta di Genoveva ma ne sono comunque felici…Emilio approfittando dell’assenza di Ledesma va a trovare Cinta. Ursula dice a Genoveva che ha sbagliato nel ridare il denaro ai vicini di casa. Lo ha fatto solo perchè pensa di recuperare l’amore di Felipe? Lui non l’ha mai amata e non cambieranno così le cose…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 29 ottobre 2020.