Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge matrimonio in crisi, Thomas ancora ko

Brooke sta provando in tutti i modi: sta cercando di spiegare a Ridge che non avrebbe mai voluto che Thomas cadesse dalla scogliera, che si è trattato davvero di un incidente. Ma il Forrester ha la sua idea e questa volta sembra non farsi influenzare dalle parole di Brooke. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 30 ottobre 2020. Un mese di sta per chiudere ma i colpi di scena non mancheranno…

Anche tutti gli altri apprendono di questo incidente e si interrogano sulla reale dinamica dei fatti…Ma vediamo la trama della puntata di Beautiful di domani…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 OTTOBRE 2020

Flo è in carcere in attesa di sapere che cosa decideranno per lei. Ha davvero molte colpe, questo non si può negare. Ma è anche vero che il piano è partito da Reese e che lei è stata sua complice. Ha raccontato tante menzogne, ha obbedito a un uomo che credeva d’amare…Ma ha provocato anche tanta sofferenza. Quando ha scoperto che Reese aveva sequestrato la bambina di Liam e Hope, facendo credere a loro che fosse morta, avrebbe dovuto parlare. Ma c’era Thomas, c’erano le sue minacce. Shauna cerca di spiegare tutte queste cose a Quinn, chiedendole di darle una mano, visto il bellissimo rapporto che c’è sempre stato con Flo e il bene che le ha sempre voluto. Serve un bravo avvocato per tirarla fuori dai guai. Ma Eric, non ha questo stesso punto di vista e alla fine lui e al Fuller hanno una discussione…

Thomas è ancora in ospedale e Ridge gli sta vicino, sempre più convinto del fatto che Brooke abbia la sua parte di colpa in questo incidente.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 30 ottobre 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.