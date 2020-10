Una vita anticipazioni: Ursula pronta a fare del male a Marcia, Felipe in guardia

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 30 ottobre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano ad Acacias 38 e ci rivelano la trama del nuovo episodio. Domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1071 di Acacias 38. Ursula continua a minacciare Marcia, ma che cosa vuole davvero da lei, potrebbe arrivare a farle del male? Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio di Carmen e Ramon, ormai manca davvero molto poco.

Emilio e Cinta continuano a pensare a un piano per liberarsi da Angelines ma non è così semplice. Cosa si inventeranno adesso? Ecco le anticipazioni con le ultime da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 OTTOBRE 2020

Emilio e Cinta si vedono di nascosto approfittando della partenza di Angelines. Ma il loro incontro dura molto poco visto che Bellita rientra in casa all’improvviso. La ragazza è felice ma allo stesso tempo non vuole essere l’amante di nessuno. Fabiana si rende conto che Ramon e Carmen stanno rinunciando alla festa del matrimonio che avrebbero voluto celebrare in campagna e lo stanno facendo solo per dare a lei e a Servante una mano. E quasi non vorrebbe accettare ma Carmen insiste…

Agustina legge sul giornale una notizia che desta preoccupazione nelle sue amiche, la morte di due ragazze in un quartiere vicino ad Acacias 38. In soffitta si parla anche di quello che ha deciso di fare Genoveva e i domestici sembrano apprezzare il gesto della donna. E a proposito di quello che vuole fare la vedova Bryce, anche Josè e Bellita sembrano essere molto più sereni. La condizione economica della famiglia potrebbe infatti presto cambiare!

Rosina e Susana si preparano per gli acquisti: devono comprare il regalo per Carmen e Ramon in vista del loro matrimonio! Ursula affronta nuovamente Marcia e le spiega che se non se ne andrà e non obbedirà ai suoi ordini farà una brutta fine. Non importa se Felipe la difende…E proprio mentre le due stanno parlando arriva l’avvocato che vuole essere molto chiaro con la Dicenta: non deve parlare con Marcia, se ha qualcosa da dire, lo dovrà dire a lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 30 ottobre 2020.