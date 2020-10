Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke amore al capolinea per via di Thomas

Bill ha intenzione di difendere la sua ex moglie e di aiutare Katie, qualora ci fosse bisogno di intervenire al fianco delle sorelle Logan. Brooke certo, sa difendersi da sola ma questa situazione è assai delicata, visto che c’è coinvolto il figlio di suo marito. E le cose non sono affatto semplici. Che cosa succederà quindi nei prossimi episodi di Beautiful ? Iniziamo con la trama della puntata di domani, 31 ottobre 2020. La soap americana torna al sabato con le nuove puntate e nuovi colpi di scena.

In ospedale tutti aspettano notizie di Thomas, molto preoccupati anche per il piccolo Douglas che ha già sofferto moltissimo perdendo la sua mamma e che non dovrebbe in nessun modo soffrire ancora…

Non ci resta che scoprire la trama della puntata di Beautiful di domani, 31 ottobre 2020, ecco le anticipazioni per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 OTTOBRE 2020

Le condizioni di Thomas non sembrano destare preoccupazione nei medici che sono fiduciosi e sperano che il giovane si riprenderà presto ma questo non basta a calmare Ridge che è ancora furioso per tutto quello che è successo. Il Forrester non si dà pace e stenta a credere che la persona ad aver messo in pericolo la vita di suo figlio sia stata Brooke. La Logan continua a scusarsi dicendo di non aver fatto del male volutamente a Thomas e di essere davvero preoccupata per lui. Ma Ridge che ha visto tutto, crede di interpretare i sentimenti della Logan e questa volta non si schiera dalla sua parte. Nervi tesissimi tra i due che, dopo questo episodio, potrebbero anche rischiare di allontarnarsi.

Nel frattempo Quinn cerca di capire come può aiutare Shauna trovando un buon avvocato per Flo. Non sarà semplice visto che non ha l’appoggio di suo marito. Eric infatti non gradisce che Quinn si prodighi per Flo, dopo tutto quello che ha fatto a Hope e a Liam...Brooke disperata continua a dire a suo marito che si è trattato di un incidente ma Ridge non sente ragioni…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 31 ottobre 2020 su Canale 5.