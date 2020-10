Il segreto anticipazioni: Rosa incinta, Adolfo in fin di vita. Cosa succederà?

Come avrete visto Rosa ha scoperto tutto quello che è successo tra Marta e Adolfo ma in fondo lo ha sempre saputo. C’è una cosa che però Marta e il suo innamorato non hanno messo in conto: che la ragazza è disposta a tutto pur di stare insieme a lui. Anche a fingere una gravidanza? Rosa infatti ha confessato di essere incinta, ma siamo davvero sicuri che aspetti un bambino? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama di domenica, 1 novembre 2020. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo quelli che sono gli sviluppi di questa storia ma non solo…Proseguono infatti anche le indagini di Mauricio che vuole scoprire chi vuole vendicarsi di Francisca e prosegue anche il piano di Euliala. Al momento nessuno sospetta che sia lei ad aver sequestrato Raimundo Ulloa…

Hipolito si rivolge al Capitano Huertas per tentare di scoprire cosa sia successo a Tiburcio, che non ricorda dove sia stato durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onesimo mette alla prova la pazienza di tutto il paese con la sua scoperta del “meridiano di Puente Viejo”. Secondo Onesimo e Hipolito, Tiburcio non è più lo stesso. Ignacio cerca di tranquillizzare Roma…

Non ci resta adesso che scoprire le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domenica, eccole per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO NOVEMBRE 2020

Don Filiberto e Mauricio tornano a scontrarsi, nonostante Mauricio cerchi di appianare le loro divergenze. Intanto Raimundo, che è scappato dalla casa in cui era rinchiuso, cerca di salvarsi, mentre i suoi carcerieri lo inseguono.

Adolfo riesce a superare una seconda operazione per rimuovere il proiettile, grazie all’intervento della marchesa, che insiste per offrirsi volontaria per la trasfusione, impedendo a Tomas di donare il sangue al fratello. I festeggiamenti, però, vengono interrotti dal Capitano Huertas, che si reca a La Habana per arrestare Juan Montalvo.

Tuto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 1 novembre 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che domenica andranno in onda tutte le amate soap di Canale 5.