Una vita anticipazioni: Genoveva si congeda da tutti e dice addio ad Acacias 38

Andrà in onda domani la seconda parte dell’episodio 1071 di Acacias 38, che cosa succederà in Spagna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 ottobre 2020. Nella prossima puntata della soap cercheremo di capire quali sono le reali intenzioni di Genoveva: vuole davvero lasciare Acacias 38 per sempre dopo aver ridato il denaro ai suoi vicini? Ancora una volta Marcia viene minacciata da Ursula ma Felipe, che vede le due discutere in strada, p molto chiaro con la Dicenta: deve lasciare in pace per sempre la ragazza se non vuole vedersela con lui…

Scopriamo adesso che cosa succederà nella puntata di sabato!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 OTTOBRE 2020

Antonito spiega a Liberto come mai il banchetto del matrimonio di suo padre non si terrà più in campagna, alla fine lui e Carmen hanno deciso di aiutare Servante e Fabiana, facendo la festa nella loro locanda.

Prima di lasciare Acacias 38, Genoveva vuole fare un regalo a Lolita, la sola persona che le era stata vicino quando Samuel era morto. Lolita, tornata da poco dall’ospedale, ha saputo che il suo malessere era causato da quelle palline di cocco che tanto le piacevano! La ragazza accetta con gioia il regalo di Genoveva, ormai l’ha perdonata…Ma Genoveva ha intenzione di lasciare il quartiere dopo aver chiarito con tutti e anche per questo vuole avere un faccia a faccia con Rosina che accetta, nonostante tutto, di incontrarla. Genoveva in lacrime si scusa con la donna e le chiede di perdonarla. A pochi metri di distanza, Felipe e Liberto parlano proprio di lei. Nessuno al momento ha ancora ricevuto il denaro di Genoveva ma Felipe crede che questa volta la donna sia sincera e che non ci siano menzogne nel suo pentimento…

Cinta ha una nuova idea: visto che Angelines non è stata turbata dal cambiamento di Emilio, forse se si innamorasse di un altro uomo, chiederebbe di annullare questo fidanzamento.

Mentre tutte le domestiche sono in soffitta, Genoveva decide di fare loro visita. E racconta di quando Samuel non venne nascosto in soffitta e per questo venne ucciso, poi annuncia che lascerà Acacias 38 per sempre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 ottobre 2020 alle 14,10 su Canale 5.