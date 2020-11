Una vita anticipazioni: Genoveva sta nascondendo qualcosa, il colpo di teatro prima dell’addio?

Non è andata in onda ieri l’amatissima soap spagnola di Canale 5 Una vita. Al posto della soap infatti, all’ultimo momento, è arrivata la serie turca DayDreamer. Il motivo è abbastanza semplice da intuire. Infatti tra qualche giorno sbarcherà su Canale 5 Amici e questo significa che al sabato non ci sarà spazio per le soap. Gli ultimi episodio di DayDreamer devono andare in onda in queste settimane e probabilmente anche la prossima vedremo solo la serie turca. Mediaset lo ha comunicato all’ultimo momento per cui i fans di Una vita, oltre 2,5 milioni, si sono ritrovati al sabato senza la loro amata soap. Ma oggi Una vita va in onda e poi si torna domani regolarmente in onda alle 14,10 con i nuovi episodi della soap. E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama di Una vita di domani, 2 novembre 2020. Vedremo la prima parte dell’episodio 1072 di Acacias 38. Come avrete visto Genoveva sta per lasciare Acacias 38 ma prima di farlo ha delle cose da chiarire con alcuni abitanti del palazzo e lo sta facendo..

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 NOVEMBRE 2020

Cinta ed Emilio organizzano l’operazione Mirlo Blanco: vogliono che Angelines si innamori di un altro uomo e che rompa così il fidanzamento. Ne parlano con Antonito chiedendo il suo aiuto…Susana e Rosina stanno ancora cercando il regalo giusto per il matrimonio di Carmen e Ramon. Incontrano per strada Ursula e le chiedono se davvero Genoveva abbia intenzione di lasciare per sempre Acacias 38 come ha detto alle domestiche. Inoltre le due donne fanno notare alla Dicenta come Genoveva si sia umiliata davanti alla servitù ma Ursula, di fronte a loro, difende la sua padrona.

La Dicenta approfitta anche per gettare il seme della discordia e fa notare come Marcia, una domestica di colore, stia seducendo un uomo come Felipe. Ma Susana fa notare che la stessa cosa ha fatto anche Genoveva…Ursula però continua a dire che non si tratta della stessa situazione inoltre rivela alle due donne che nel paese di Marcia si pratica la magia nera…

Agustina va a parlare con Felipe di quello che è successo in soffitta egli dice di essere anche molto preoccupata per quella che potrebbe essere la reazione della ragazza. Felipe confessa alla donna di essere molto innamorato di Marcia, non provava qualcosa di simile da quando è morta Celia, per questo ha intenzione di proteggerla. Agustina crede che Marcia sia succube di Ursula…

Non ci resta che seguire la puntata di Una vita di domani 2 novembre 2020!