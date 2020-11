Il segreto anticipazioni: Adolfo e Tomas non sono davvero fratelli? Il sospetto

Come avrete visto negli ultimi episodi de Il segreto, la marchesa ha preso una decisione che ha lasciato il dottore che aveva in cura Adolfo perplesso….E’ stata lei a donare il sangue per suo figlio, decidendo di non dare questa possibilità a Tomas. Il dottore le ha chiesto se ci fosse un motivo valido per mettere a rischio la sua vita ma Isabel ha solo parlato della paura di perdere entrambi i figli. E’ chiaro però che il dubbio c’è e che i telespettatori si stanno ponendo delle domande: è possibile che Adolfo e Tomas non siano fratelli, o che magari non siano figli dello stesso padre? E’ questo il motivo per il quale Isabel ha deciso di non permettere a Tomas di donare il sangue? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 3 novembre 2020. Nel prossimo episodio della soap spagnola scopriremo anche che cosa ne sarà di Marta. Lei è convinta che Adolfo non le permetterà di andare via perchè la ama ma Rosa non vuole sentire ragioni: se ne deve andare, dove vuole ma lontano da Puente Viejo…Continua intanto la guerra tra Don Filiberto e Mauricio anche se il capitano Huertas cerca di calmare le acque…

Vediamo cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto di domani, 3 novembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 NOVEMBRE 2020

Juan Montalvo, dopo la sparatoria alla bisca, viene di nuovo arrestato per omicidio, ma grazie alla testimonianza di Adolfo che conferma che l’amico aveva agito per legittima difesa e per salvargli la vita, viene rilasciato dal giudice. Raimundo continua a scappare evitando la cattura, ma si trova ancora nei boschi, con i segugi alle calcagna. Marta e Rosa vanno in ospedale da Adolfo, che rimane scioccato nell’apprendere che presto diventerà padre e che la storia tra lui e Marta dovrà finire.

Anche Juan e Rosa cercano di capire perchè Isabel non ha voluto che donasse Tomas il sangue…Il ragazzo ha dei sospetti e dei dubbi ma adesso ha altro a cui pensare…Matias e Marcela sono riusciti a recuperare il loro rapporto e ora sembrano molto felici, ma lui è preoccupato per Raimundo, che non dà segni di vita da troppo tempo. Nel lavoro del sindacato, però, Alicia e Damian dubitano della sua buona fede e del suo impegno e non si fidano del ragazzo. Per i Mirañar, concentrati a tentare di far recuperare la memoria a Tiburcio, Onesimo e il suo “meridiano di Puente Viejo” stanno diventando una vera tortura, come per tutto il paese, che ormai non sopporta più i suoi deliri.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 3 novembre 2020.