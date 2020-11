Una vita anticipazioni: anche Ursula pronta a lasciare Acacias 38, finisce davvero così?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, dovrebbe andare in onda domani, la seconda parte dell’episodio 1072 della soap spagnola anche se questo fine settimana le puntate sono state tagliate in modo diverso, cerchiamo di fare ordine! Domani capiremo quelle che sono realmente le intenzioni di Genoveva: vuole davvero lasciare Acacias 38 senza vendicarsi di Marcia come ha detto a Felipe, augurandole solo di essere felice? Felipe ha qualche dubbio, in particolare dopo aver parlato con Agustina che gli ha raccontato quello che è successo con le altre domestiche in soffitta. Cosa accadrà quindi adesso? Genoveva se ne andrà davvero senza essere un pericolo per Marcia?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 NOVEMBRE 2020

Genoveva va a parlare nuovamente con Felipe e i due hanno un nuovo scontro. Lei ammette che sposare Alfredo è stato un errore ma che i sentimenti che prova per lui sono reali. La donna prima di congedarsi però dice a Felipe che gli augura di essere felice e sereno al fianco di Marcia. Poi torna a casa dove Ursula ha preparato praticamente tutti i bagagli e sembra essere tutto pronto per la partenza. Ursula continua a credere che sia un errore andare via e ridare anche il denaro ai vicini ma Genoveva ha preso la sua decisione…

Susana va a salutare Genoveva anche per ringraziarla. La donna non ha ancora ridato comunque il denaro ai vicini. Le fa un dono che Genoveva sembra apprezzare…

Cinta ed Emilio vanno avanti con il loro piano: presentare ad Angelines, da poco rientrata ad Acacias 38, una serie di possibili pretendenti, sperando che lei se ne innamori.

Liberto parla con Felipe della convenienza di questa relazione con Marcia ma l’avvocato non pensa che sia sconveniente e andrà avanti con questa storia. Per l’ennesima volta Ursula va a importunare Marcia, che cosa vuole adesso da lei? A quanto pare soldi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 novembre 2020.