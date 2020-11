Il segreto anticipazioni: Marta lascerà Adolfo e Puente Viejo per amore di Rosa?

Tomas e gli altri festeggiano per l’operazione di Adolfo che è riuscita e il giovane, grazie anche al sangue ricevuto da sua madre, si è salvato. Ma a tal proposito, il pubblico che segue Il segreto, continua a chiedersi una cosa: ma Tomas e Adolfo sono davvero fratelli? Perchè la decisione di Isabel che non ha voluto che suo figlio donasse il sangue ad Adolfo, ci porta proprio verso questa direzione. Del resto che Isabel nasconda un sacco di segreti nel suo passato, è cosa abbastanza ovvia! Ma scopriamo cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 4 novembre 2020. Come avrete visto Alicia ci sta avvicinando sempre di più a Tomas che ne apprezza la sua forza, il coraggio e la determinazione. E’ una ragazza fuori dal comune…Ma nel cuore di Tomas, a quanto pare, nonostante tutto quello che è successo, c’è ancora Marcela…

Non ci resta che scoprire cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 NOVEMBRE 2020

Donna Francisca e donna Isabel intuiscono che dietro alle loro disgrazie, che le hanno portate a dubitare l’una dell’altra quasi fino ad eliminarsi a vicenda, c’è donna Eulalia Castro. Questo le porta ad allearsi, per combattere il nemico comune. In casa Solozabal arriva la madre di Pablo, Maria Jesus, per conoscere tutta la famiglia, ma chiaramente viene accolta con una certa freddezza.

Adolfo, nonostante abbia saputo che Rosa è incinta, vorrebbe comunque continuare la storia con Marta, che però tenta di tenerlo alla larga. Tomas fa lo stesso con Marcela. Infatti, approfittando dell’assenza di Matias, entra alla locanda e confessa a Marcela che ancora la ama, rimanendo incredulo quando lei gli assicura che ora è felice con Matias. Onesimo, costretto a cancellare la linea del “meridiano di Onesimo” dietro minaccia di Mauricio, trova subito una nuova distrazione e insiste per ipnotizzare Tiburcio e portarlo a ricordare la settimana passata lontano da casa.

Marta sembra aver preso una decisione definitiva: pensa di lasciare, almeno per ora, Puente Viejo e di andare a Bilbao proprio come le aveva suggerito di fare sua sorella. Ma Adolfo, come prenderà questa notizia?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 4 novembre 2020 in onda come sempre alle 16,20 su Canale 5 dopo il day time del GF VIP 5.