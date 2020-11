Una vita anticipazioni: Genoveva parte ma poi torna e nei suoi occhi c’è voglia di vendetta

Genoveva sembra aver davvero intenzione di lasciare Acacias 38 senza vendicarsi di Felipe e senza fare del male a Marcia. Ma sono davvero queste le sue intenzioni? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 4 novembre 2020 su Canale 5. Avrete visto che Ursula prima di lasciare il quartiere ha fatto capire a Marcia che le deve dei soldi, ma la ragazza avrà modo di trovare la cifra che la Dicenta le ha chiesto? Intanto anche Emilio e Cinta si preparano a portare avanti il loro piano. Sperano che Angelines si innamori di un altro uomo in modo da annullare le nozze…

Vediamo quindi la trama di Una vita per la puntata di domani 4 novembre 2020. Andrà in onda domani su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1073 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 NOVEMBRE 2020

Fabiana e Servante pensavano di aver risolto i problemi nella loro locanda ma purtroppo hanno ancora a che fare con le tante infiltrazioni e il danno sembra essere sempre più serio…Antonito cerca di aiutare i suoi amici con la storia di Angelines ma trovare un pretendente non è facile. Per Genoveva arriva il momento di lasciare Acacias 38. Ma la donna non poteva mai immaginare che l’addio sarebbe stato così doloroso. Mentre sta per salire in macchina infatti, dalle scale scendono a braccetto, Marcia e Felipe, pronti per una passeggiata insieme. Genoveva fa finta di nulla e sale in macchina ma il suo cuore esplode…

Ursula non parte con Genoveva, almeno per il momento. Felipe rassicura Marcia: non avrà nulla da temere, ci sarà lui a proteggerla. Cinta ed Emilio sembrano aver trovato in Nicolas un pretendente perfetto per Angelines, ma lei che cosa ne penserà?

Ad Acacias 38 è tempo di festeggiare. Sono tutti felici per aver recuperato i soldi che avevano dato ad Alfredo per l’investimento fatto…Ma non sanno che ci sarà ancora un colpo di scena…E infatti Genoveva è tornata ad Acacias 38 e si è presentata durante il brindisi che i vicini stavano facendo…Rosina la stuzzica e Genoveva commenta dicendo di essersi resa conto di avere una cosa speciale che non può abbandonare e questa cosa si trova ad Acacias 38…

Si vendicherà per il male che Felipe le sta facendo? E che ne sarà di Marcia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani.